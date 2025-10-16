Orsi en la FAO: Uruguay seguirá “tendiendo puentes” para enviar alimentos a Franja de Gaza

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este jueves en el aniversario 80 de la creación de la Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco del Día Mundial de la Alimentación. El uruguayo fue el único mandatario Latinoamérica que participó del foro, y compartió junto con oradores como el papa León XIV, que abandonó el pleno nada más pronunciar su discurso de apertura, y la reina Letizia.

En su discurso, Orsi abogó por el multilateralismo para combatir el hambre en el mundo, contando con la producción de América Latina, y adhirió al apoyo para enviar alimentos a la Franja de Gaza.

“No creo equivocarme al decir que si queremos un planeta libre del azote del hambre debemos reafirmar nuestro compromiso por el multilateralismo. Solo juntos podemos avanzar en una solución duradera”, afirmó el mandatario.

Orsi, de viaje oficial a Italia y el Vaticano, cumple misión junto al canciller de la República, Mario Lubetkin, quien fuera director del gabinete del director general de la FAO entre 2015 y 2020.

El presidente de la República reivindicó la alimentación como “un pilar imprescindible para garantizar una vida plena”, aunque lamentó que la consecución de su erradicación, fijada en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de 2030, “está lejos de ser lograda”.

El hambre, según la FAO, afecta actualmente a 673 millones de personas en todo el mundo y Orsi aseguró que las guerras, que han aumentado en los últimos cinco años, siguen siendo su principal causa.

Por eso, el exintendente Canelones llamó a intensificar la cooperación internacional y, en esos esfuerzos, apuntó que Latinoamérica, el Caribe y Uruguay “pueden ser parte de esa solución” al producir numerosos productos que podrían abastecer a otras zonas del planeta.

Para ello, pidió que el comercio internacional permanezca abierto. Uruguay, avanzó, seguirá “tendiendo puentes” y apoyando la llegada de alimentos a la Franja de Gaza.

Orsi permanecerá de visita oficial en Italia y el Vaticano hasta el próximo sábado. En esta misión se reunirá con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, y con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, mientras que mañana viernes será recibido por el papa León XIV.

Además, asistirá a la donación al nuevo museo de la FAO de una escultura del artista uruguayo Pablo Atchugarry.

Con información de EFE