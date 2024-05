Política

Orsi sobre dichos de Lacalle por denuncia falsa: “Le informaron mal, o no escuchó”

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi respondió a los dichos del presidente, Luis Lacalle Pou, quien este martes dijo que “es tan grave la acusación falsa [de la exmilitante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso] sobre el presidenciable como de volver diciendo que hay una operación política-partidaria”.

“Es una movida política, evidentemente fue”, manifestó Orsi este miércoles en rueda de prensa, y enfatizó en que él aclaró en su momento que no dijo que fuera político-partidario. “El presidente, o le informaron mal, o no escuchó o está demasiado afectado, demasiado preocupado, y no le permite decir la palabra justa”, apuntó el precandidato del Frente Amplio.

Consultado por una periodista respecto a cuál es la diferencia entre sostener que fue político o político-partidario, el exintendente de Canelones replicó: “Que haya pasado lo que pasó conmigo en un año electoral, dificulto que sea porque soy hincha de un cuadro de fútbol”.

Así, volvió a apuntar contra los dichos de Lacalle Pou. “Que el mismo presidente, que cuando se persiguió a dos senadores dijo que era ‘humo’, o que haya dicho cuando ocurrió algo en Torre Ejecutiva que solo pasó ‘a saludar’, bueno, es el mismo que hoy dice que estoy planteando que es partidario”, cuestionó Orsi.

De esta manera, sostuvo que la política “es algo bastante más compleja que el tema partidos”. “Incluso las personas a veces actúan por fuera de lo que su propio partido establece, así que hubo alguien que quiso hacer un daño” con esta denuncia en su contra, señaló.

Por otro lado, sobre la resolución judicial de archivar el caso tras el pedido de la fiscal Sandra Fleitas, el precandidato se mostró “satisfecho” y “aliviado”.

“De nuevo, el sistema de justicia uruguayo termina encaminando las cosas”, concluyó Orsi.

