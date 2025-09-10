Orsi sobre asesinato de Alfonsina y Francisco: “Todos nos horrorizamos de la misma forma”

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió al asesinato de Alfonsina y Francisco, de dos y seis años, a manos de su padre, Andrés Morosini, quien antes los secuestró de la casa de su madre en Soriano.

En rueda de prensa, el mandatario aseguró que “es horrible lo que pasó y lo que nos pasa con el tema violencia”. “Yo traté siempre de no agregar mucho más porque creo que la sociedad toda lo pudo entender y, a su vez, todos nos horrorizamos de la misma forma”, expresó.

En ese sentido, Orsi adelantó que se reunió con Unicef, que está “dispuesta a jugar fuerte” para evitar situaciones de violencia.

Tal como informáramos, los niños aparecieron muertos junto a su padre en un auto en el arroyo Don Esteban, en Río Negro, el pasado viernes 5 de setiembre. El hecho conmocionó a la población uruguaya; asociaciones civiles se manifestaron para tratar la problemática, que en este caso estuvo enmarcada en violencia vicaria.

Tal como informáramos, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación brindaron una conferencia de prensa el día del asesinato, en la que explicaron cuál fue el accionar en la búsqueda que tuvo un trágico desenlace.

Luis Rodríguez, jefe de Policía de Soriano —el departamento del que los niños eran oriundos y donde estuvieron por última vez son su madre, Micaela Rojas—, dio detalles de cómo llegó el caso a la órbita policial y cuál fue el accionar de la fuerza.

El jerarca afirmó que se trata de “un momento muy triste para la Policía”, que “movilizó a todos”. Rodríguez dijo que, cuando recibieron la denuncia sobre el secuestro de los menores, Morosini ya había escapado del departamento, por lo que solicitaron ayuda a las Jefaturas de Río Negro y de Paysandú.

“Se redobló el esfuerzo para no estar hoy dando una triste noticia”, afirmó el jerarca. El jefe de Policía indicó que “la premeditación, la rapidez y la inmediatez” fueron tres elementos que jugaron en contra de la búsqueda de los niños.

“Esa persona ya estaba fuera del departamento y tenía una tremenda ventaja. Se estima que el vehículo circuló a una velocidad de entre 120 y 130 km/h. Eso atentó contra todo lo que hizo la Policía”, afirmó Rodríguez.

Por otra parte, Alfredo Clavijo, subdirector de la Policía Nacional, reconoció que para las personas que trabajaron en la búsqueda de los niños raptados y asesinados “es un día difícil”.

Clavijo sostuvo que “las fuerzas se han desplegado con todas las posibilidades humanas y técnicas posibles” por parte del Ministerio del Interior y la Fiscalía. En ese sentido, el jerarca explicó que en los últimos dos días se realizaron trabajos “muy duros”, que tuvieron que ver con una investigación en paralelo y una búsqueda que demandaron trabajo y coordinación de muchas unidades.

Clavijo reconoció a las direcciones del Ministerio del Interior que trabajaron en la investigación, a la Dirección Nacional de Bomberos, a los gobiernos departamentales y municipios, a la Armada y al Ministerio de Defensa Nacional.

El jerarca también dijo que Uruguay desplegó mecanismos de coordinación internacional con Argentina y Brasil, las fronteras más próximas.