Orsi sobre Marset: “Bolivia debió superar cosas internas que no permitían captura rápida”

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado en la mañana de este viernes por la noticia de la detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el barrio Las Palmas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

El mandatario aseguró que habló en las últimas horas con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, quien le confirmó lo sucedido. “Por lo que tengo entendido, ya se estaría yendo hacia Estados Unidos. Acabo de cortar con el presidente Paz; estuvimos hace pocas horas hablando del tema”, aseguró en rueda de prensa, consignada por Subrayado (Canal 10).

“Hoy nos despertamos con esta noticia y lo llamé. Tuvieron que superar algunas cosas internas que tenían que no permitían la captura rápida, pero, por lo que me dijo él, se pudo resolver y esto habla de la necesidad de coordinación”, agregó.

A su vez, comentó que ya se comunicó con el ministro del Interior, Carlos Negro, quien brindará una conferencia de prensa sobre el mediodía de este viernes. “Él estuvo en contacto con el ministro del Interior de Bolivia hace pocos días por este tema. Existe bastante más coordinación de la que todos suponemos entre los organismos y los responsables de la seguridad de los distintos países”, aseveró.

“No nos olvidemos de que el requerimiento más fuerte era de Paraguay; también en Estados Unidos y en Bolivia, por supuesto. Nosotros también, quizá con una necesidad menor, porque no hay imputaciones graves, como sí las hay en otros lugares. La noticia ha sido más que clara y los resultados de los operativos han sido claros”, agregó.

Por último, recordó lo hablado con líderes de la región durante la asunción de José Antonio Kast en Chile sobre la necesidad de coordinar para enfrentar el crimen organizado. “Si tomábamos a cualquiera de los jefes de gobierno que estaban ahí y teníamos que marcar cuáles eran los dos o tres principales problemas, era difícil que le erraran. El crimen organizado y el narcotráfico aparecen en primer lugar en todos los países”, cerró.

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