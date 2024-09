Orsi sobre Maduro en su eventual asunción: “Me están empujando para que lo invite”

Elecciones 2024

El candidato frenteamplista Yamandú Orsi concedió una entrevista al programa En la mira (VTV), conducido por Gabriel Pereyra. La nota salió al aire el pasado miércoles 4.

Al comienzo, el periodista le preguntó cuál sería la “idea fuerza” en un eventual gobierno del Frente Amplio (FA) encabezado por él. Sobre esto, Orsi se refirió a la atención a los más vulnerables, con el foco en la infancia.

En ese contexto, declaró que “se tiene que terminar” la asignación familiar retributiva con la contrapartida de que los niños vayan a la escuela.

También ratificó su postura de invertir el 1% del PIB en ciencia y tecnología. “Es un compromiso. Hay que llegar en el menor tiempo posible a ese 1, que no es tanto. Hoy anda en 0,4 o 0,5”, dijo, y acotó que hacerlo implica lograr “un mapa de instituciones más claro” en ese rubro.

También apuntó que, si fuera presidente, abogaría por generar más centros CAIF, y potenciarlos. También fortalecería los clubes de niños o clubes juveniles.

Tiembla Maduro

Pereyra le mencionó luego sus declaraciones respecto a la asistencia del presidente Luis Lacalle Pou a la asamblea de Naciones Unidas a fines de setiembre.

Lacalle adelantó que en esa instancia hará un discurso sobre la situación en Venezuela, a lo que Orsi ironizó diciendo “tiembla Maduro”, y en el oficialismo le salieron al cruce.

“El día que vaya yo a Naciones Unidas voy a ir y voy a hacer lo que tengo que hacer. No lo estoy anunciando tres meses antes”, dijo Orsi en la entrevista en VTV, y tras un breve silencio, agregó: “Yo no estaba hablando de Venezuela. Estaba hablando de la constante actitud de ‘avisar que voy a decir’. ¿Cuál es…? Es para meter la discusión en campaña electoral”.

“Yo tengo clarísimo lo que pasa en Venezuela, eh”, advirtió entonces Orsi, a lo que Pereyra le espetó: “Tratá, si podés, de no responderme con una ironía de cumpleaños: en esta situación, ¿invitarías a Maduro a la asunción?”.

La alusión al cumpleaños fue por declaraciones previas de Orsi, que hace algunas semanas fue consultado sobre si querría invitar a Nicolás Maduro a su ceremonia de asunción, en caso de ser electo presidente. “No sé, che; eso nunca se me ocurrió. Hay que ver cuántas invitaciones hacemos. Viste cuando hacés un cumpleaños, para cuánto te da la torta”. Esa respuesta le valió sendas críticas del oficialismo.

Ante la consulta de Pereyra, esta vez Orsi dijo que “uno tiene que invitar a Estados”, y se autopreguntó si invitaría, por ejemplo, a Daniel Ortega, de Nicaragua. Pero Pereyra le insistió buscando la respuesta sobre Maduro, y Orsi contestó: “No lo tenía pensado, pero me están empujando para que lo invite”. Pereyra volvió a la carga: “¿Lo vas a invitar?”. Y Orsi finalmente afirmó: “Se verá llegado el momento”.

Luego dejó en claro que piensa que el de Maduro es “un régimen autoritario” y que “estas elecciones fueron una fantochada”. También dijo que compartía las palabras de Washington Abdala en la OEA, pero cuestionó la utilidad de plantear eso allí e insinuó la complejidad geopolítica que trasunta el tema Venezuela.

Pero el tema no terminó ahí, porque Pereyra persistió en busca de una respuesta más clara. “Un Estado rechazando a otro: ah, miércoles, ¡hay que ser guapo!”, expresó Orsi, y Pereyra lo apuró: “Lo vas a invitar, entonces”. Allí Orsi volvió a usar una metáfora de cumpleaños, pese al pedido del periodista: “No estoy diciendo que lo voy a invitar. No se invita a los 200 países del mundo. Si lo invito al cumpleaños o no lo invito al cumpleaños… Y... lo más probable es que no esté entre los primeros que voy a invitar”.

Pereyra no dio el brazo a torcer: “No tenés una respuesta”, le dijo. “No descartás.”

Orsi siguió: “A Putin ¿lo voy a invitar? Quizás venga a la asunción de la presidenta de México. ¿Ustedes se imaginan lo que será esa presencia?”.

“Yamandú, no nos extendamos más. No tenés respuesta”, pretendió concluir Pereyra antes de mandar a la tanda publicitaria, pero Orsi no la dejó por ahí.

“A ver. La respuesta es: desde el punto de vista humano, no lo invito. Pero yo voy a ser presidente de un país. Y el Estado uruguayo tiene relación con muchos países. Tenemos embajada en Venezuela. Hay embajada en Irán. Las relaciones no son personales, y poco importa lo que yo sienta. Lo que sí importa, desde el punto de vista del Estado uruguayo, es qué es lo mejor en determinado momento. Y lo más probable es que no [sea lo mejor invitarlo]. Pero va más allá de mis berretines y lo que a mí me parece que hace o deja de hacer el presidente de todos”.

“Tiene que dar”

Pereyra le planteó a Orsi que los gobiernos del Frente Amplio “fracasaron” en seguridad y que “ningún gobierno pudo con el avance” del narcotráfico. Tras un breve intercambio en el que ambos reconocieron que era imposible frenar ese fenómeno, el periodista le preguntó al candidato cómo se puede, entonces, reducir la violencia.

“Es un tema de seguridad y de acceso a la justicia. Atañe al Ministerio del Interior pero también a la dirección de Aduanas y al Ministerio de Defensa. Es un tema de fortalecer las instituciones que deben administrar justicia”, afirmó.

Sostuvo también que el problema está vinculado a la rehabilitación de presos y a que “estamos gastando muy mal”.

Orsi apuntó que, si bien “dejamos de ser un país de tránsito para ser un país de acopio”, “las actividades sospechosas de lavado son cada vez menos”. En ese sentido, se comprometió a poner más recursos en las instituciones controladoras, como la Senaclaft y en la Jutep.

En ese momento, Pereyra le dijo: “Fijate lo que venimos hablando. Hay que invertir en infancia, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en educación, hay que invertir en cárceles. ¿Da para todo?”. Orsi respondió: “Sí, tiene que dar”.

¿El mejor o el peor?

Orsi fue invitado entonces a ordenar las gestiones de Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle y Luis Lacalle Pou, de mejor a peor. El candidato frenteamplista dudó, se resistió un poco, pero finalmente expresó: “Lo que sí puedo decir en cuanto al nivel de aporte a la política, es: Sanguinetti, Batlle, Lacalle padre, Lacalle hijo”.

Luego ordenó, de mejor a peor, a los presidentes latinoamericanos de izquierda actuales, y puso primero a Lula da Silva (Brasil), luego a Gabriel Boric (Chile) y último a Gustavo Petro (Colombia).

Al momento de decir con cuál de los principales candidatos a presidente por la coalición (Andrés Ojeda, Guido Manini y Álvaro Delgado) podría tener más acuerdos, el frenteamplista dijo “ah, difícil”. “No descarto que pueda acordar con cualquiera de los tres.”

“Por razones distintas. En el caso de Manini, porque siempre tiene una visión distinta al resto de los partidos de la coalición. En el caso de Ojeda, representa a un partido minoritario dentro de la coalición, por lo cual pueden existir los incentivos como para algún tipo de acuerdo. Y en el caso de Álvaro, por una relación de carácter más personal; tengo la posibilidad de llamarnos y decirnos cualquier cosa por teléfono porque nos tenemos confianza”.

¿Oddone ministro?

Orsi se refirió también a la figura de Gabriel Oddone y la eventualidad de que sea su ministro de Economía, así como a las resistencias que ha generado a la interna del FA.

“Con Gabriel venimos trabajando. Yo vengo aprendiendo. Hay mucha gente que podría ocupar ese espacio”, dijo, aunque enseguida se corrigió y dijo que “tres o cuatro calzan como para el cargo”.

“Todavía no lo resolvimos”, aseguró. “Lo tengo a mi lado ayudándome mucho, incluso discrepando…”, agregó.

A su vez, sostuvo que “los ministros se nombran después de octubre” porque hay que mirar la correlación de fuerzas que resulta de la elección.

“Cada cual se hace cargo de la ansiedad que tiene”, apuntó en referencia a los reclamos surgidos de la coalición de que transparente quiénes integrarían su gabinete, y agregó que entre los distintos economistas de izquierda que podrían asumir el cargo “no hay demasiadas diferencias”.

En ese momento Orsi fue consultado por Daniel Olesker como una posible voz disonante dentro del elenco de especialistas en economía.

“Hay partes de la economía que se las pido a Daniel [Olesker] porque sé que él tiene el expertise. Y no estamos hablando de posiciones tan encontradas; de verdad que no”.

Plebiscito incómodo

“Si sale, hay que apechugar y sacar el país adelante”, sostuvo Orsi cuando fue consultado sobre el plebiscito de seguridad social.

Reconoció que en los actos no habla del tema, pero aseguró que no rehúye a la pregunta cuando se la hacen en ruedas de prensa.

“Soy candidato de una fuerza política y tengo que atenerme al programa”, alegó, y mencionó que allí se establece que sería ideal una edad de jubilación de 60 años, y que habría que rever el ahorro individual, entre otras cosas.

“Sin duda no es lo más cómodo tener dos posiciones” dentro del partido, admitió, aunque lo comparó con las diferentes posturas dentro de la coalición en relación con la inseguridad: “Eso sí es dramático”, valoró.

Luego el periodista Federico Comesaña le cuestionó la libertad de acción resuelta por el FA en este tema, y le planteó que la reforma propuesta por el Pit-Cnt “no es compatible con los lineamientos del programa del Frente”, lo cual Orsi reconoció. “¿Entonces hay sectores que están yendo en contra de los lineamientos del programa?”, insistió Comesaña. “Y sí”, concedió el frenteamplista.

El precandidato por el @Frente_Amplio, @OrsiYamandu, analizó los desafíos del país con @Gabrielhpereyra. Entre ellos, el combate al narcotráfico, el lavado de activos y la modificación de las asignaciones familiares.



Mirá la entrevista completa?? https://t.co/zlCiYwhINl pic.twitter.com/eoXTde2LrR — En la Mira (@EnlaMiraVTV) September 5, 2024