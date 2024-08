El pasional discurso de Abdala en la OEA contra la dictadura de Maduro: “Se tiene que ir”

Política

El embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Washington Abdala, disertó este viernes en la reunión del organismo internacional que volvió a tratar el caso de Venezuela.

Con su estilo pasional, el político vinculado al Partido Colorado finalizó su alocución de forma efusiva, acusando a Nicolás Maduro de dictador.

“Era un secreto a voces que iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. ‘El proceso estuvo viciado’, sostuvo el presidente Lacalle Pou sobre lo acontecido. Se está reprimiendo, se está persiguiendo, se está deteniendo y se está haciendo desaparecer gente”, empezó Abdala, con tranquilidad, su discurso.

Sin embargo, el diplomático uruguayo fue entrando en calor mientras hacia uso de la palabra, y terminó condenando el régimen venezolano de forma eufórica.

“Reclamar el respeto a los derechos humanos es absolutamente central. Nadie le reclama el respeto a los derechos humanos al que los respeta. Entreguen las actas [electorales], muestren las actas, iluminen con las actas”, fue subiendo el tono Abdala, a la vez que destacó la figura de la líder opositora al gobierno venezolano María Corina Machado.

Y prosiguió: “El comunicado de la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] es corajudo, valiente. No anda con ambigüedades, no dice gre gre para decir Gregorio. Habla de terrorismo de Estado, de políticas y prácticas autoritarias. Habla de un patrón sistemático de violaciones de la libertad personal. ¿Qué no se entiende? Estamos ante una dictadura oprobiosa, ante lo peor que le ha pasado al continente en mucho tiempo”.

“Esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retorica, muchachos. Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras, pero no se sale felicitándolas. Se sale con actitud inquisitiva. No conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía. En Uruguay fue la gente la que sacó la dictadura. La gente de a pie, sacrificando vidas y derechos humanos. Fue la gente y la comunidad internacional, que en un momento nos dio al espalada. Después cambio”, afirmó Abdala.

“Señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico. Ganó Edmundo González Urrutia. ¿Qué no entiende usted, Maduro? Lo grave de esto es que estamos ante terrorismo de Estado, pero algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados, y si pasa en otros lo leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vidas, sacrificio, todo. ¿O ustedes creen que hay ocho millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo? Entonces, el tono es este, pasional. Pido disculpas. Habrá que seguir insistiendo y seguirle diciendo al dictador que se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie”, finalizó.

El Consejo Permanente de la OEA aprobó este viernes por consenso una resolución que exige a las autoridades de Venezuela la publicación, “de manera expedita”, de las actas de las elecciones del pasado 28 de julio en ese país.

El texto, no vinculante, fue presentado en nombre de Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay en calidad de copatrocinadores.

