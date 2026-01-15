Política

Orsi se reúne con el embajador de EE. UU. a un día del anuncio de las visas: los detalles

Montevideo Portal

A las 10 horas de este jueves, comenzó la reunión del presidente de la República, Yamandú Orsi, con el embajador estadounidense en Uruguay, Louis Lou Rinaldi, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, en el barrio Prado de Montevideo.

El encuentro ya había sido pactado semanas atrás, pero coincidió con el anuncio que realizó ayer el gobierno norteamericano acerca de la suspensión de la tramitación de visas para inmigrantes provenientes de 75 países, entre ellos Uruguay.

Según consignaron medios presentes en el lugar, llegaron para participar de la reunión la vicecanciller Valeria Csukasi, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el ministro del Interior, Carlos Negro.

La noticia del cese del otorgamiento de los permisos para personas uruguayas causó sorpresa y polémica en el ámbito político y las redes sociales. Según se desprende de la información divulgada por el gobierno de Trump, el documento cuyo proceso de aprobación se frenará es para aquellos que decidan pasar largas estadías en el país norteamericano.

La suspensión comenzará a regir a partir del próximo 21 de enero y será por tiempo indeterminado. Las excepciones a la nueva suspensión serán “muy limitadas” y solo se permitirán después de que un solicitante supere las consideraciones sobre carga pública.

La reunión de Orsi con Rinaldi también se da en medio de la tensión geopolítica causada por la situación de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses. Uruguay firmó el pasado 4 de enero una declaración en conjunto con Brasil, Chile, Colombia, España y México, en la que manifestó “preocupación” por la “gravedad de los hechos” ocurridos en el país caribeño.

La misiva expresa su “rechazo a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en el territorio de Venezuela”, la reiteración de que la situación del país debe resolverse “exclusivamente por vías pacíficas”, la reafirmación del carácter de América Latina como “zona de paz” y la “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental”.

Montevideo Portal