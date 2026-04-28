Orsi reúne a los ministros para analizar las modificaciones en edad de retiro y las AFAP

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabeza, a partir de las 10:00 horas de este martes, un nuevo Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva, en el cual se analizarán los resultados del Diálogo Social, la instancia creada por el gobierno para discutir modificaciones en el sistema de jubilaciones y pensiones.

Entre los principales planteos que serán evaluados figuran modificaciones en el sistema previsional, posibles cambios en el funcionamiento de las AFAP, ajustes vinculados a la edad de retiro, reformas en asignaciones familiares, licencias parentales, seguro de paro para trabajadores independientes y políticas de cuidados.

El aspecto que generó mayor polémica en los últimos días en el ámbito político y empresarial es el referido a las administradoras de ahorro previsional individual, ya que, según surge de un documento publicado días atrás por el Pit-Cnt, uno de los acuerdos alcanzados sería su desvinculación de la administración directa de las cuentas individuales.

Si bien desde las AFAP se critica el cambio de rol que tendrían y desde la oposición se dice que se está “desconociendo” el resultado del plebiscito de la seguridad social de 2024, desde el gobierno han reafirmado que los cambios que se buscan introducir no van en la línea de eliminar el sistema mixto ni de volver a un control estatal total de las jubilaciones y pensiones.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló que, con estos cambios, no se modifican las reglas de juego y “no desaparecen las AFAP”. “El terrorismo verbal que se ha instalado hay que desmontarlo rápidamente: es mentira que no se estén respetando los resultados del plebiscito porque derogaba las AFAP y acá no se están derogando. El sistema necesita mejoras y las queremos llevar adelante”, dijo este lunes en una entrevista en Informativo Sarandí.

Otras modificaciones que se impulsarían desde el Poder Ejecutivo son la inclusión de una causal de retiro anticipado para jubilarse a los 60 años y la eliminación de las contraprestaciones para la transferencia de las asignaciones familiares, algo que el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, defendió dado que dichos requisitos terminan “funcionando como una penalización a quien más lo necesita”.

Más allá de las modificaciones que el gobierno quiere instaurar en el sistema previsional, estos cambios serán incluidos en un proyecto de ley que deberá ser discutido y tratado por el Poder Legislativo. Aún no se definió cuál de las dos cámaras será la que comience con el tratamiento.