Orsi resolvió intervenir en La Floresta tras denuncia penal por ollas populares

La Intendencia de Canelones resolvió disponer que el funcionamiento administrativo del municipio de La Floresta esté a cargo de Silvia Camejo, de la Dirección General de Desarrollo Económico. El cambio de autoridades se da luego de diferentes denuncias que acusaron al municipio por “irregularidades” en las ollas populares. Primero, por parte del diputado del Partido Nacional (PN) Alfonso Lereté, y luego, la Intendencia de Canelones, que realizó una denuncia penal. Asimismo, la Junta Deprtamental realiza una investigación al alcalde de La Floresta, Néstor Errampuse, por acoso laboral. Por eso, días atrás, integrantes del gobierno municipal solicitaron al alcalde que se tomara licencia “especial”. De este modo, según dice un documento al que accedió Montevideo Portal, que firman el intendente Yamandú Orsi y el secretario general Francisco Legnani, la Intendencia de Canelones tomó esta medida “hasta que se resuelvan las distintas instancias referidas al cuerpo presente”.

En este sentido, la Intendencia de Canelones considera necesario “reordenar y acompañar el funcionamiento administrativo en el municipio”. Por lo que se le encomienda el funcionamiento a Camejo, “por tener el perfil, conocimiento, trayectoria y capacidad teórica para acompañar la tarea del municipio”, explica el documento.

Por su parte, Orsi expresó en rueda de prensa que esta es una medida que la Intendencia ya tomó otras veces. “Hay un antecedente del mismo municipio”, aclaró y agregó que esta instancia es un “acompañamiento adminsitrativo mientras se está dando una investigación interna”.

“Es un paso que damos para que todo transcurra con normalidad”. En esta línea, Orsi dijo que el alcalde de La Floresta seguirá en su cargo, porque “es un actor electo por la ciudadanía y mientras no haya ningún veredicto o algo que explique tomar otro tipo de decisiones, que no las podemos tomar nosotros, en prinicipio sigue funcionando”. En tanto, declaró que lo que sí puede realizar la comuna canaria es “dar un marco de acompañamiento administrativo, porque la situación no es normal, hay funcionarios que están yendo a hacer declaraciones y tratar de escalrescer lo que ha sucedido”.

Orsi aseguró que esta investigación administrativa “tiene que ver con una cantidad determinada de funcionarios que hicieron algunos planteos” y que la intervención “tiene que ver con el funcionamiento interno”.

“Son funcionaros que sostienen, que tienen que ser escuchados en algunos temas y esto está ocurriendo. Para darle más tranquilidad y garantías al alcalde, los funcionarios y al municipio todo, como ya lo hicimos una vez hace unos años, un funcionamiento adminsitrativo, con una persona que nos ayuda a interrelacionar mejor las partes”, sostuvo el intendente.

Este martes 4 de octubre, por mayoría, el gobierno municipal de La Floresta resolvió solicitarle al alcalde que, durante la investigación, se ausente de su cargo para no “entorpecerla”, según supo Montevideo Portal. Errampuse tomó la resolución “por sorpresa” y no accedió a tomarse la licencia solicitada, aclaró el concejal Amicone.

Días atrás, Montevideo Portal se comunicó con Lereté, quien aseguró que las presuntas irregularidades llegaron a través de un informe de Uruguay Adelante, la organización que provee alimentos a las ollas. Allí se menciona que en algunas ollas populares “no llegaría” la comida a destino, y que, en otros casos, “las ollas populares no funcionaban como tal”. A su vez, se detalla una inspección que constató que una olla que debería estar trabajando en determinado lugar, en realidad “estaba funcionando en un camping”.