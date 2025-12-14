Kast será el próximo presidente de Chile, según escrutinio electoral de la segunda vuelta

Internacionales

José Antonio Kast lidera el escrutinio de los votos con una ventaja de 19 puntos respecto a Jeannette Jara, con más del 58% de los sufragios escrutados, de la segunda vuelta presidencial que se celebró este domingo en Chile.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 60% de los votos frente al 40% de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años. El líder del Partido Republicano lidera el conteo en casi todas de las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital.

Kast es un abogado y padre de nueve hijos, que promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Así, sería el primer dirigente identificado con el pinochetismo en llegar a La Moneda en democracia y recibiría la banda presidencial el próximo 11 de marzo de manos de Boric, su rival en las elecciones de 2021, en las que perdió por amplio margen.

En sus actos públicos, detrás de un vidrio blindado en uno de los países más seguros de la región, este exdiputado presenta a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narco, que se aleja del “milagro económico” que lo tornó una de las naciones más exitosas de Latinoamérica.

Kast cree que Chile “se cae a pedazos”. Este es su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

Un 63% de los chilenos afirman que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguidos por el bajo crecimiento económico, según un sondeo Ipsos de octubre.

Sin embargo, la percepción del miedo en Chile es mucho mayor de lo que indican las cifras reales de criminalidad.

Los homicidios se duplicaron en la última década, aunque están en baja hace dos años. No obstante, hay un alza de delitos como el secuestro y la extorsión, tras la irrupción de bandas venezolanas, colombianas y peruanas, como el Tren de Aragua.

Kast apoyó a la dictadura militar y asegura que, si estuviera vivo, Pinochet votaría por él. Pero en esta última campaña evitó hablar de este tema y de otros que puedan restarle votos, como su oposición al aborto bajo cualquier circunstancia.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que el padre de Kast, nacido en Alemania, fue miembro del Partido Nazi de Adolf Hitler.

Kast afirma, por el contrario, que su padre fue un conscripto forzado en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y niega que haya sido un partidario del movimiento nazi.

En la primera ronda electoral, hace un mes, tanto Jara como Kast obtuvieron un cuarto de los votos, con una ligera ventaja para la izquierdista. Pero los votos de derecha sumaron un 70%, y analistas creen que propulsarán a Kast al palacio presidencial de La Moneda.

Desde 2010 la derecha y la izquierda se alternan en el poder en Chile en cada elección presidencial. El voto es obligatorio en estas presidenciales por la primera vez en más de una década. Casi 16 millones de ciudadanos están registrados para votar.

Con información de EFE y AFP