Orsi por replica de Ojeda sobre Israel: “Es entrar en banalidades, una falta de respeto”

El candidato a presidente del Frente Amplio, Yamandú Orsi, se refirió este martes en rueda de prensa al conflicto bélico que permanece y se agrava en Medio Oriente y además respondió al candidato a presidente del Partido Colorado, Andrés Ojeda.

Tras mantener una reunión con evangelistas, dijo que él publicó en su cuenta de X un mensaje que iba en la misma línea que el comunicado que sacó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

Sobre la contestación de Ojeda, que calificó su expresión “como la nada misma”, el dirigente frenteamplista respondió: “Es tan importante lo que está pasando que entrar en ese tipo de banalidades, me parece que es una falta de respeto para la gente que está muriendo. Pido por favor, no entrar en la banalización como la que está ocurriendo e incluso leer un poquito también de lo que está pasando ahí entre sunitas y chiitas. Leamos un poco más, no seamos tan simplistas”.

“Acá más allá de estar de un lado o del otro lo que me parece importante resaltar es que la escalada que está tomando este conflicto nos tiene que llevar a todos a preocuparnos y mucho. Toda guerra es un crimen, todas las muertes duelen, pero la escalada o la dimensión que está tomando este conflicto es demasiado grueso lo que está en juego. Ojo con la lectura simples, es muy fuerte el poder militar que está hoy en acción y ojalá se encuentre una salida, aunque es cada vez peor”, añadió.

Sobre la conferencia que realizara el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para argumentar en contra del plebiscito de la seguridad social, Orsi dijo que “es democrático” que se exprese “y bienvenidas sean todas las opiniones”.

