Netanyahu dice que Irán “cometió un gran error y pagará por ello” tras ataque a Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes, tras el ataque con más de un centenar de misiles desde Irán, que la república islámica “cometió un gran error esta noche, y pagará por ello”.

El mensaje de Netanyahu, al comienzo de una reunión del Gobierno, fueron sus primeras declaraciones desde que Irán la noche de este martes lanzase unos 200 misiles contra el país, obligando a millones de personas a buscar refugio.

“El régimen de Irán no comprende nuestra determinación de defendernos y nuestra determinación de tomar represalias contra nuestros enemigos”, aseveró el líder israelí en un comunicado.

“Mantendremos la regla que establecimos: quien nos ataque, lo atacaremos”, reiteró Netanyahu.

Asimismo, el mandatario israelí tildó de “fracaso” el ataque de Teherán que, recordó, “fue frustrado gracias al sistema de defensa aérea de Israel”, que logró interceptar la mayoría de los misiles y que no dejó víctimas.

La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, afirmó que atacó objetivos militares durante el bombardeo con misiles contra Israel y que el 90 % de los proyectiles alcanzaron sus blancos.

“Estamos luchando contra el eje del mal en todas partes, incluidos nuestros heroicos soldados que ahora operan en el sur del Líbano y Gaza”, advirtió Netanyahu en referencia a la incursión terrestre lanzada este martes en zona del sur en Líbano.

El mismo tono amenazador adoptó el portavoz militar israelí, Daniel Hagari, quien también dijo que este ataque “tendrá consecuencias” y que el Ejército tiene planes para actuar “en el momento y en lugar” que elijan.

Este fue el segundo ataque de Irán contra Israel desde que el pasado mes de abril atacara por primera vez territorio israelí en otra serie de bombardeos con misiles y drones.

