Orsi por allanamientos nocturnos: “Es volver al canturreo de aquello que no lleva a nada”

Política

El intendente de Canelones y precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, fue consultado este miércoles sobre la propuesta impulsada por distintos sectores de la coalición de gobierno para la habilitación de los allanamientos nocturnos.

“Es complejo, ¿no? Al principio como que uno se ve tentado. Me acuerdo que esto lo hablábamos hasta con el propio Eduardo Bonomi [en referencia al exministro] en su momento, donde por un lado aparece como una limitante. Pero en este país el hogar es bastante bien considerado y hay normativa que así lo indica”, dijo Orsi en una rueda de prensa realizada en la noche de este miércoles, según las declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12).

“Yo creo que debemos discutirlo en el marco de cosas mucho más gruesas. Discutir solo esto o, como he escuchado por ahí que hay que aumentar penas, me parece que es volver al canturreo de aquello que no nos lleva a nada”, agregó.

“Lo enmarcaría en una discusión mucho más profunda, más seria. No digo que falte seriedad por voluntad de no ser serios, sino que creo que es en vano volver sobre las mismas cosas cuando nos pasa un elefante por adelante. Y no sé si no lo vemos. Yo creo que lo vemos y no lo podemos agarrar”, finalizó.

En las últimas semanas, tanto desde el Partido Nacional como desde el Partido Colorado promovieron la habilitación de los allanamientos nocturnos, con el objetivo de tratar el tema en un plebiscito en 2024.

El tema fue incluido en 2019 entre las propuestas del plebiscito Vivir sin miedo, impulsado por el exministro fallecido Jorge Larrañaga. Esa propuesta también incluyó la creación de una guardia con militares para desarrollar acciones vinculadas a la seguridad pública.