Orsi llamó al FA a superar a los blancos en las internas: ¿cómo ha votado cada partido?

Política

Ir o no ir

Por Aníbal Falco

AnibalFalco10

En sus primeras recorridas de campaña, el precandidato que lidera las encuestas para las internas del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, hizo varios llamados a que la militancia de la coalición de izquierda concurra a votar el próximo 30 de junio para ser la más votada en estos comicios no obligatorios.

“El Frente Amplio no [no puede] darse el lujo de ser la segunda o tercera fuerza. Un partido como el Partido Nacional, que anda arañando el 30% de las encuestas, en las internas nos supera. No nos puede pasar más”, dijo Orsi el pasado viernes en Salto, en referencia a que los blancos tuvieron casi 200.000 votos más que el FA en las internas pasadas.

Esta línea discursiva del precandidato no es casualidad. Desde su equipo de asesores más cercano consideran que la estrategia electoral del exintendente canario debe tener dos focos prioritarios.

En primer término, despegar de cierto modo su imagen de la de intendente de Canelones, después de 20 años trabajando allí, primero como secretario general de Marcos Carámbula y posteriormente como jefe departamental. Es por esto que, en primer término, la campaña de Orsi comenzó con un foco en el acercamiento a los votantes de Montevideo, una jurisdicción clave pensando en la composición de votantes frenteamplistas que participan de las internas.

En segundo lugar, según supo Montevideo Portal a partir de fuentes cercanas al precandidato, otro de los objetivos estratégicos es duplicar la participación de los votantes de Canelones en las internas, sabedores de los altos niveles de aprobación que tiene Orsi en el departamento que gobernó durante una década.

En líneas generales, así como pasó con la reactivación de la militancia frenteamplista por el referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el foco estratégico de Orsi, pero además del Frente Amplio en general, es lograr movilizar a la mayor cantidad de militantes para que vayan a votar el próximo 30 de junio.

En esta línea, la estrategia electoral del comando del exintendente de Canelones se apoya en la base de que cuánto más frenteamplistas se presenten a sufragar en junio, mayor es la probabilidad de que Orsi resulte ganador de las internas del Frente Amplio o obtenga una mayor diferencia frente a Cosse.

Pero, ¿a qué se debe el esfuerzo de Orsi por conquistar Montevideo y ampliar la base electoral en Canelones, además de en el resto del interior del país?

Según datos de la Corte Electoral, el FA obtuvo en las internas de 2019 —siendo gobierno— 259.160 votos, frente a los 457.376 que cosechó el Partido Nacional, ya con el liderazgo consolidado del actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

De los votos que tuvo el FA en las internas pasadas, Daniel Martínez obtuvo 108.943, Carolina Cosse 65.914 y Oscar Andrade 59.646.

De esas adhesiones, en Montevideo hubo 125.628 y en Canelones 40.223 de apoyo al FA. En el interior del país la actual oposición sumó los restantes 93.309 votos. Además de estar al tanto de que en el interior Orsi le lleva ventaja a su principal competidora (Cosse), uno de los objetivos centrales de la estrategia es lograr duplicar la votación en las internas en Canelones. Llegar a los 80.000 votos en ese departamento, considerando que en las elecciones departamentales de 2020 [obligatorias] obtuvo el respaldo de más de 180.000 canarios para convertirse nuevamente en intendente.

En tanto, el Partido Nacional suele superar en las internas al FA pese a que su piso electoral es inferior al de la coalición de izquierdas. También es cierto que el FA políticamente acarreaba una tradición de candidatura única en la interna hasta 2009, cuando se dio la primera competencia entre José Mujica, Marcos Carámbula y Danilo Astori.

De los 457.376 votos que tuvo el Partido Nacional en las internas 2019, Luis Lacalle Pou contó con el apoyo de 245.634 electores, Juan Sartori con 94.581, Jorge Larrañaga 80.524, Enrique Antía 34.351 y Carlos Iafigliola 1.705.

En Montevideo, el Partido Nacional cosechó 113.314 votos, en Canelones 61.887, en Maldonado 32.245 y en Cerro Largo 25.191. Los otros departamentos del país sumaron 224.739 votos, cifra apenas unos miles por debajo del total logrado por el FA.

Si nos remontamos a las internas de 2014, el Partido Nacional, con una interna competitiva entre Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, también votó mejor que el FA, obteniendo 408.963 votos (80.000 menos que en 2009).

En el caso de la coalición de izquierda, que presentaba dos precandidaturas, la del expresidente Tabaré Vázquez y la de la exsenadora Constanza Moreira, su votación en esa instancia fue de 297.856, lo que implicó 140.000 votos menos con respecto a la anterior elección interna de 2009.

El Partido Colorado tuvo una votación de 137.452, el Partido Independiente logró 3.895 apoyos y Asamblea Popular 4.661, según datos de la Corte Electoral relevados por Montevideo Portal.

En 2009, los números fueron más parejos: en la interna del PN participaron 491.862 votantes, mientras que en la del FA impulsada en particular por la competencia entre Astori y Mujica lo hicieron 441.043. En el primer caso salió victorioso Luis Alberto Lacalle Herrera y en el segundo José Mujica, que luego ejerció como presidente entre 2010 y 2015.

Otros partidos en 2019

Volviendo a las últimas internas, las de 2019, los demás partidos políticos tuvieron la siguiente participación: Partido Colorado 184.819 votos (68.891 en Montevideo y 14.255 en Rivera), Cabildo Abierto 46.887 votos (12.000 en Montevideo), el Partido Independiente 2073 votos (626 en Montevideo), el Partido de la Gente 6.799 (2.433 en la capital) y Asamblea Popular 4.079 votos (2.387 en Montevideo).

Entre los otros partidos, el PERI (Partido Ecologista Radical Intransigente) logró 2.604 votos en todo el país, el Partido de los Trabajadores 566, el Verde Animalista 3075 y el Partido Digital 605.

Otros que se presentaron a las elecciones internas no lograron sumar 500 votos, como fue el caso del De la Concertación, que obtuvo 486 papeletas a su favor. Al no superar esa cifra, no se puede competir en las elecciones nacionales de octubre.

Por Aníbal Falco

AnibalFalco10