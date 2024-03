Orsi: “No puede pasar más” que el Partido Nacional vote más que el FA en las internas

Política

Lo que se dice vs lo que se vota

Montevideo Portal

El precandidato por el Frente Amplio (FA) para las elecciones internas, Yamandú Orsi, aseguró que en estos comicios, que se celebran el domingo 30 de junio, la coalición de izquierdas “no [puede] darse el lujo de ser la segunda o tercera fuerza” más votada.

“Un partido como el Partido Nacional, que anda ahí arañando el 30% en las encuestas, en las internas nos superan. No nos puede pasar más”, aseveró el exintendente de Canelones este viernes, durante un acto de campaña en Salto.

Según los datos de la Corte Electoral, en las elecciones internas de 2019 el Frente Amplio obtuvo 255.072 votos, mientras que el Partido Nacional alcanzó los 448.132.

De esta manera, el precandidato frenteamplista insistió en que su partido político debe ganar. “Eso implica hacer lo que siempre supimos hacer: hablar con nuestra gente, convencerla”, manifestó. Sin embargo, Orsi hizo hincapié en que el FA no debería “ir con críticas o insultos” hacia quienes no son militantes, sino “al revés”. “Es [decirles] ‘a ver, ¿cuál es la razón por la cual no nos acompañas?’”, enfatizó.

Finalmente, Orsi sentenció que “no puede haber otra prioridad” para el partido opositor que “ganar las elecciones en octubre”. “No puede haber otra distracción. Porque nuestra gente lo necesita, no somos nosotros los que lo necesitamos. No podemos fallarle a nuestra gente, que nos pide por favor que torzamos los destinos de este país”, concluyó.

