Orsi llamó a conferencia de prensa esta tarde tras denuncia de mujer trans en su contra

Tras la denuncia presentada en la madrugada de este miércoles por una mujer trans contra el precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi, el equipo de comunicación del exintendente canario informó que dará una conferencia a la hora 16 en la Huella de Seregni (sede central del FA).

Según supo Montevideo Portal, que dio cuenta de la denuncia realizada, el dirigente político mantuvo una reunión esta mañana con el exfiscal de Corte y abogado Jorge Díaz.

La denunciante radicó el reclamo formal ante la seccional décima y contó qué sucedió según su propia versión. Aclaró que vive con una amiga y es trabajadora sexual, de acuerdo al documento al que accedió Montevideo Portal.

El pasado domingo, Orsi desmintió la acusación que en primer término había hecho la militante Romina Celeste Papasso, que lo denunció por agredir a una mujer trans antes de ser intendente de Canelones.

En rueda de prensa, Orsi dijo lo dicho por Papasso era “un disparate” y dio a entender que había una operación de campaña armada en su contra.

“En principio me pareció una mentira de esas menores, pero después me di cuenta de que era algo más serio. En Uruguay no vale todo, no puede valer todo. Esto es un tema político, de movida de campaña, que acá en Uruguay no estamos acostumbrados. Mucha estructura atrás, mucha cuestión difusa. Esto escaló de forma inusual. Es un disparate. Pero no hay que entrar en el juego, esto es un juego muy bien armado. No sé quiénes están detrás de esto. Cada cual se tendrá que hacer cargo”, sostuvo, y aseguró que habló con algunos dirigentes políticos.

