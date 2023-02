Orsi insiste con alteración en el Santa Lucía y pide a Ambiente “apretar las clavijas”

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, volvió a advertir sobre desvíos en la cuenca del Río Santa Lucía y le pidió a las autoridades del Ministerio de Ambiente “apretar las clavijas” sobre los controles y la situación de unos de los principales cursos de agua de la zona sur, que además abastece con ese recurso a más de la mitad de la población.

“Nosotros, que desde octubre veníamos viendo esto y no vimos respuesta, le entregamos confiados y seguimos confiados, en que el subsecretario Amarilla o el nuevo ministro empiecen a apretar las clavijas, porque no nos olvidemos que de ese río toma el 60% de la población de Uruguay el agua”, dijo Orsi en su columna semanal en radio radio San José CW41.

En su columna de este miércoles, Orsi también pidió “seriedad” para analizar el asunto y dijo que no quiere que el tema ingrese “en el ringui ranga de la política menor”.

“Hay un impacto ambiental importante, y no lo podemos tomar a la ligera este tema. Tampoco voy a salir a hacer un gran escándalo, un alarmismo, pero torcer el curso de un río es incluso un delito penal o amerita una denuncia penal. No lo vamos a hacer porque creemos que las autoridades nacionales están capacitadas para eso”, agregó.

Con el respeto y la seriedad que el tema requiere van más imágenes de lo que denunciamos días atrás. El curso de agua fue desviado en varios lugares. pic.twitter.com/aJaOqRvPRY — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) February 8, 2023

La Intendencia identificó una alteración en el cauce del Santa Lucía en octubre de 2022 y, ante la falta de respuesta, el intendente concurrió a inicios de febrero personalmente a realizar la denuncia en Torre Ejecutiva, sede del Ministerio de Ambiente. Orsi denunció el desvío artificial por parte de empresas privadas del curso del Santa Lucía.

Sin embargo, este lunes, el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, dijo este lunes que llevaron adelante una inspección en el río Santa Lucía y no constataron cambios en el curso y tampoco represamiento.

Amarilla aseguró en rueda de prensa que el corrimiento de agua no se dio en el Santa Lucía sino en el arroyo Vejiga. Argumentó que allí hubo desvíos, pero por movimientos de arena, que fueron comunicados anteriormente por la Dirección Nacional de Energía.

El argumento de Orsi es que el arroyo Vejiga es parte fundamental de la cuenca del Santa Lucía, y que por lo tanto la situación afecta a todo el curso de agua.

“Lo que ha pasado y lo que leí de las noticias del Ministerio de Ambiente es que se hace una precisión diciendo que no es el río Santa Lucía, que es el Arroyo Vejiga. El Arroyo Vejiga es el cauce principal por donde el agua viene desde Lavalleja y va nutriendo lo que se va constituyendo en el Río Santa Lucía, o dicho de otra forma es el afluente principal a esa altura, arroyo Potrero, hay otros arroyos más. Por lo tanto, cuando se habla de un río y del manejo de un río no hay que manejar solo el cauce principal sino también la cuenca de ese río”, dijo el intendente en su columna.

Y, sobre el final, señaló a “políticos que salen a decir disparates”, aunque hizo la salvedad de que no se refería a jerarcas ministeriales.

“Con seriedad lo digo, porque he visto políticos que de políticos no sé qué tienen, porque se supone que hay que tener un mínimo de seriedad, salir a decir disparates. No estoy hablando del Ministerio, repito”, dijo Orsi.

“Creo que hay una confusión que tenemos que entre todos desentrañar, pero lo que no va a pasar, y lo que no quiero, es meter este tema tan sentido en la cantinela y el ringui ranga de la política menor, ahí no nos van a agarrar a nosotros. Por eso no voy a adjetivar ni a atribuir intenciones, porque conozco a la gente, pero capaz que lo que tenemos que hacer es entender un poco más la naturaleza, cómo son los cursos de agua, y ponerle cabeza y seriedad”, agregó.

