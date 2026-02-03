Policiales

“Pudo haber sido el robo del siglo”: Negro por intento de hurto a banco en Ciudad Vieja

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió en la tarde de este martes al operativo realizado por la Policía, en el que se evitó el robo de un banco en Ciudad Vieja.

La Dirección de Inteligencia de la Policía venía tras los pasos de los delincuentes, por lo que las autoridades llevaron adelante varios allanamientos con el fin de tener más elementos.

Este martes, nueve sospechosos de cavar un túnel en Ciudad Vieja fueron detenidos. Precisamente, el agujero fue hecho desde dentro de un local que daba a las alcantarillas, y desde ahí pretendían ingresar al banco.

Tras esto, el titular del Ministerio del Interior afirmó en rueda de prensa que los trabajos de investigación iniciaron a principios de diciembre, cuando llegó a la cartera información sobre el posible robo.

“Pudo haber sido el robo del siglo”, dijo.

Contó que, de los nueve detenidos, cinco fueron en las inmediaciones del local donde se realizó el túnel, quienes estaban “fugando por las cloacas”, y cuatro que se encontraban en El Pinar (Canelones).

El ministro explicó que el local que fue utilizado para realizar el túnel estaba alquilado desde “mediados del año pasado”, aunque aseguró que se encontraba desocupado. La teoría que mencionó Negro es que los trabajos del grupo criminal comenzaron tras el alquiler del local.