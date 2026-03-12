Orsi es el primer presidente del FA con saldo negativo a un año de gestión, según Equipos

Montevideo Portal
Una encuesta de Equipos Consultores sobre la evaluación del gobierno del presidente Yamandú Orsi indica que el 33% de los uruguayos aprueba su gestión y el 40% la desaprueba, mientras que el resto mantiene una postura intermedia o no tiene opinión definida. En tanto, un 24% respondió que “ni aprueba ni desaprueba”, mientras que un 3% no sabe/no contesta.
Al observar la evolución histórica de la evaluación del gobierno se puede apreciar que la desaprobación está en su punto más alto: en abril de 2025 era tan solo de un 14%, en octubre ya había subido al 32% y en noviembre al 36%.
En ese último relevamiento, el saldo neto del mandatario (es decir, el resultado de las aprobaciones menos las desaprobaciones) ya era 0%. En la nueva encuesta, con fecha de febrero de este año, el saldo es -7%.
El estudio también muestra que las opiniones están fuertemente vinculadas a la identificación política de los encuestados. Entre quienes votaron al Frente Amplio, predominan las valoraciones positivas (61% contra el 13% que desaprueba), mientras que entre los votantes de la oposición se registran mayores niveles de desaprobación (70% contra 11%).
Por último, al comparar con la gestión de anteriores presidentes, Orsi obtuvo un saldo similar al de la presidencia del colorado Jorge Batlle, cuando en febrero de 2001 tenía 42% de desaprobación y 31% de aprobación (-11% neto). Los otros dos presidentes con saldo neto al primer año de su gestión fueron Luis Alberto Lacalle Herrera (-44%) y Julio María Sanguinetti en su segunda presidencia (-25%).
Las presidencias de los dirigentes del frenteamplistas Tabaré Vázquez y José Mujica cerraron su primer año de gobierno con saldo positivo: 36% y 1% para Vázquez (en su primera y segunda presidencia, respectivamente) y 31% para Mujica.
La encuesta fue realizada de forma presencial a nivel nacional, con una muestra de 704 personas, y cuenta con un margen de error de ±3,7%. El relevamiento fue realizado entre el 19 de febrero y el 5 de marzo de 2025.
