Orsi habló del “espantoso” homicidio de Jonathan Correa: “Evidentemente, acá algo falló”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este jueves del lanzamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento en la Torre Ejecutiva y fue consultado por el reciente crimen del adolescente Jonathan Correa y cómo el Estado no intervino en su caso, pese a la existencia de 14 denuncias previas de violencia.

El mandatario calificó el deceso como “espantoso” y “terrible”, y lo analizó desde tres dimensiones. “La primera, la muerte en sí de un niño nos parte el corazón, y más de esa forma. En segundo lugar, la vida de esos niños es otro dolor y es otro golpe que recibimos. La tercera dimensión es cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo y cómo no lo pudimos impedir”, aseguró en rueda de prensa, consignada por el periodista Leo Sarro.

En ese sentido, Orsi se refirió a las distintas investigaciones administrativas que se pusieron en curso para determinar dónde estuvieron las fallas a la hora de la no intervención. “Se está investigando por parte de distintos organismos del Estado para ver cuáles fueron los errores o cuál fue el error o la omisión”, indicó.

El mandatario dijo que no realizó pedidos específicos porque los ministerios y la Justicia ya comenzaron a actuar, aunque adelantó que el gobierno analizará los protocolos existentes para detectar posibles fallas. “Existen los protocolos y existen formas de trabajo, pero evidentemente acá algo falló”, señaló.

Según Orsi, más allá de eventuales sanciones, el objetivo principal debe ser mejorar la respuesta institucional ante señales de riesgo. “No es con la intención de sancionar solamente, sino de darnos cuenta primero si nos están faltando recursos humanos o económicos, o si algo del protocolo no quedó claro”, sostuvo.

El presidente también reflexionó sobre la violencia cotidiana que muchas veces pasa inadvertida. “Creo que tenemos mecanismos; lo que no siempre se actúa es con la velocidad o con la fuerza que se necesita”, dijo, y agregó que el caso debe ser “un llamado a la reflexión de todos nosotros”.

Finalmente, señaló que el tema interpela tanto a las autoridades como a la sociedad en su conjunto. “Es también reflexionar sobre la violencia que todos los días ocurre y hacemos como que no la vemos”, concluyó.

