Orsi contra la Conmebol por sanciones a jugadores: “¿Era hoy el día y el momento?”

El candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, criticó este miércoles a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por la noticia de las sanciones contra los jugadores de la selección uruguaya, investigados por golpes con hinchas colombianos tras la derrota 1-0 en la semifinal de la Copa América el 10 de julio.

“¿Era hoy el día y el momento para notificar las sanciones contra los jugadores de la selección uruguaya?”, cuestionó el dirigente en la red social X.

Si bien no lo mencionó explícitamente, Orsi aludió al fallecimiento en la noche de este martes de Juan Izquierdo, jugador de Nacional que desde el jueves pasado se encontraba internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Israelita Albert Einstein, en la ciudad de San Pablo, tras haber sufrido un paro cardíaco en pleno partido de Copa Libertadores.

“Ni empatía ni respeto. Claramente atributos que no abundan entre los que asesoran a la Conmebol, uruguayos incluidos”, agregó el exintendente de Canelones.

¿ Era hoy el día y el momento para notificar las sanciones contra los jugadores de la selección uruguaya?Ni empatía ni respeto. Claramente atributos que no abundan entre los que asesoran a la Conmebol, uruguayos incluidos. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 28, 2024

Tras conocerse la triste noticia de la muerte de Izquierdo, el club Nacional, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la FIFA y figuras del fútbol en todo el mundo lamentaron el hecho y enviaron sus condolencias a la familia del jugador.

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol dio a conocer este martes por la noche las sanciones, y se confirmó que los más complicados, por las pruebas visuales, son los que se perderán partidos. Darwin Núñez fue suspendido por cinco partidos y deberá pagar una multa de US$ 20.000; Rodrigo Bentancur, por cuatro y la multa es de US$ 16.000; y Ronald Araujo, José María Giménez y Mathías Olivera por tres, con una multa de US$ 16.000 cada uno.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, dijo el lunes en el programa 100% deporte, de Sport 890, que el fallo iba a salir “como máximo, el viernes”.

El sitio web indica que el fallo se publicó a las 18 horas del martes, es decir, previo a conocerse la muerte de Izquierdo. Sin embargo, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia de las sanciones este miércoles.

