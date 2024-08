Conmebol anunció las sanciones a los jugadores uruguayos por incidentes contra Colombia

Selección

He dicho: caso cerrado

El pasado lunes declararon ante la Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) los 11 jugadores de Uruguay que estaban bajo investigación por los hechos protagonizados el 10 de julio, cuando intercambiaron golpes con hinchas colombianos tras la derrota 1-0 en la semifinal de la Copa América.

Los implicados eran Darwin Núñez, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur, Santiago Mele, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Matías Viña, Emiliano Martínez y José María Giménez, quienes declararon de forma virtual, además del presidente del Consejo Único Juvenil, Marcelo García, que viajó a Paraguay a declarar.

La defensa estuvo a cargo del doctor Gastón Tealdi, exvicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), junto al abogado argentino Ariel Reck. Trabajaron intensamente desde el momento en que sucedieron los hechos, recabando todas las pruebas que tenían a disposición, para que las sanciones fueran lo más leves posible, teniendo en cuenta que no había manera de que no fueran sancionados.

Este martes por la noche, la Conmebol finalmente dio a conocer las sanciones y se confirmó que los más complicados, por las pruebas visuales, son los que se perderán partidos: Darwin Núñez fue suspendido por cinco partidos y deberá pagar una multa de US$ 20.000, Rodrigo Bentancur por cuatro y la multa es de US$ 16.000, y Ronald Araujo, José María Giménez y Mathías Olivera por tres, con una multa de US$ 16.000 cada uno.

A todos ellos se los sancionó por los artículos 11.1 y 11.2 del Código Disciplinario de Conmebol. Se tuvieron en cuenta los siguientes literales:

C- “Violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado”.

F- “Comportarse de manera tal, que el fútbol como deporte en general y la CONMEBOL en particular, pudieran verse desacreditados como consecuencia de ese comportamiento”.

P- “Cometer un acto de violencia o de agresión”.

Ninguno de estos futbolistas podrá jugar por Eliminatorias y, con este panorama, Núñez quedará habilitado para jugar recién para el segundo partido de la fecha FIFA de noviembre (Brasil), en la que podría volver Bentancur desde el comienzo (Colombia). Araujo —que está lesionado e igualmente no iba a estar—, Giménez y Olivera lo estarán para el segundo partido de octubre (Ecuador).

Por otra parte, por los literales C y F se sancionó con multa de US$ 5.000 a Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pellistri. Además, la AUF fue multada con US$ 20.000 por “agresión colectiva, riña o tumulto” y “cualquier otra falta de orden o disciplina que se pudiera cometer en el estadio o en sus inmediaciones antes, durante y a la finalización de un partido”.

En tanto, Marcelo García, que agredió con una botella a un hincha colombiano desde un palco, recibió la prohibición de ingresar al estadio en competiciones organizadas por Conmebol por un período de seis meses contados a partir de la emisión de la sanción. De esta manera, no podría estar en el Sudamericano sub-20 que se jugará desde enero del próximo año.

Cabe destacar que no salió aún la posible sanción a Marcelo Bielsa por sus fuertes declaraciones en conferencia de prensa porque es un expediente aparte.

