Orsi asumió la Intendencia de Canelones con el trabajo y la democracia como “pilares”

Política

Montevideo Portal

Con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y varios legisladores y exlegisladores frenteamplistas como José Mujica, Alejandro Sánchez y Lucía Topolansky, asumió este jueves el reelecto intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

Previo a que asuma, el intendente que dejó su cargo, el maestro Tabaré Costa, agradeció a todos los presentas y aseguró que intentó "no fallarle" a Orsi ni al proyecto político departamental. Agradeció además a edilas y ediles, a funcionarios, a todos los consejos municipales, a la Dirección de Cultura, al equipo de gobierno y a la vida, "que permitió terminar con esta changa con cinco meses de alargue forzoso".

El traspaso de mando se firmó en un escritorio que tiene más de cien años y que pertenecía al exintendente de Canelones y expresidente de la República Tomás Berreta.

Luego de haber firmado, el flamante intendente Orsi dio su discurso de asunción. En primer lugar, agradeció al presidente de la República, al exintendente Marco Carámbula, a Mujica y a Topolansky, a su padre y su madre, a los ministros y legisladores presentes y a todos los que estaban mirando a través de la pantalla.

En su discurso Orsi dijo que desde hace un año "el mundo es otro" y que el "futuro inmediato exigen otras estrategias". Por eso, indicó que "es hora de materializar un plan de gobierno en esta coyuntura particular" y que se ve "obligado a precisar muy bien" dónde se hace énfasis, sin modificar la orientación ni el sentido.

"Estamos imaginando una estrategia de guerra total ante la pandemia y sus efectos. Lo primero es la vida. Lo inmediato, la protección de los más débiles y los que puedan quedar por el camino. Por esto, todos los recursos materiales están fundamentalmente orientados en la primera etapa a tres objetivos precisos: frenar el avance de la pandemia, atender las necesidades de los más desprotegidos y el mantenimiento de la infraestructura instalada en el departamento", explicó Orsi.

"Es por esto por lo que seguiremos acompañando e instrumentando todas las recomendaciones que el equipo científico que el gobierno designó para sortear esta crisis sanitaria. Sigue contando con este equipo señor presidente. Es fundamental entender que el gobierno nacional y departamental puede contar con el brazo ejecutor en esta batalla: la propia gente en el territorio. Tenemos todo Canelones municipalizado, tenemos experiencia en organización de los Comité de Emergencia locales, tenemos a la Facultad de Medicina en el territorio, tenemos a nuestro jóvenes, aprovecharemos todo ese potencial", agregó.

Por otra parte, el intendente reelecto aseguró que hay que tener en cuenta que Canelones es una zona de producción de alta calidad de producción de alimentos y que tiene a muchas personas conectadas a la agricultura familiar. Sin embargo, Orsi destacó que la pandemia es también "una amenaza para la seguridad alimentaria y la agricultura". "Según estimaciones de las FAO, los 690 millones que pasan hambre se le pueden sumar 130 millones más de hambrientos con consecuencias tremendas. Y a eso tenemos que agregarle un problema nuevo que es la mal nutrición. La carencia de micronutrientes, el sobrepeso, la obesidad, lo que significa que cada vez más miles de millones no comen bien. Nosotros, aquí en Uruguay y en Canelones, también estamos teniendo estos problemas. Alimentarse sanamente cuesta, por eso Canelones debe dar una mano para ayudar al país", dijo.

Además, informó que "seguirán dando pelea por cada puesto de trabajo" que se pueda generar en el departamento. Según Orsi, por eso se tiene que no solo procurar más inversión, sino que también defender a las empresas "para que no caigan, que no se fundan". Sostuvo que son tiempos difíciles para las empresas más chicas y que, según Orsi, un 80% de las empresas del departamento son Pymes. Por tanto, dijo que el departamento precisa trabajadores, precisa trabajo, precisa empresas y precisa a los empresarios.

"No nos imaginamos la salida al desarrollo sin más democracia. La profundización de la democracia en estos tiempos pasa por más transparencia, más descentralización y participación ciudadana, por seguir avanzando en equidad de género y, sin dudas, significa también más eficiencia y eficacia en la gestión. Porque para muchos ciudadanos un expediente, un trámite que se tranca, repercute de forma muy negativa en sus vidas. En Canelones la democracia también se ha construido con mucho diálogo entre los partidos. Con la convivencia en los municipios, con el respeto a los alcaldes y alcaldesas cualquiera sea su afiliación. Jamás se nos ocurre a los canarios discriminar los recursos que les corresponde por ser de otro partido", señaló.

Finalmente, a modo de síntesis, el intendente de Canelones dijo que "la producción de alimentos, la defensa del trabajo y más democracia" son los pilares sobre lo que se basará el próximo gobierno de Canelones.

"Y todo esto también tiene que hacerse desde la fragua de nuestra identidad y de la capacidad creadora de los jóvenes canarios. No tenemos dudas que de todo esto se sale si hacemos una gran apuesta a la cultura y a la juventud y para eso precisamos orejas y corazón bien abiertos", afirmó Orsi.

Montevideo Portal