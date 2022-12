Orsi: “Resolvimos entre los tres ceder la presidencia del Congreso de Intendentes al PN”

Política

“He escuchado que hubo falta de acuerdo y no, lo que hubo fue acuerdo tras acuerdo”, dijo el intendente de Canelones sobre cesión del cargo.

Los tres intendentes del Frente Amplio (Carolina Cosse de Montevideo, Yamandú Orsi de Canelones y Andrés Lima de Salto) habían planteado públicamente en las últimas semanas su interés en presidir el Congreso de Intendentes durante 2023, como marcaba el calendario, pero este jueves el cuerpo resolvió que el cargo será ocupado por el intendente de Flores, Fernando Echeverría, del Partido Nacional.

El cambio de planes generó críticas a los jefes comunales de la coalición de izquierdas. “Tristeza Não Tem Fim. Caso de manual de anteponer intereses personales a los colectivos. Podemos y debemos rendir más, muchachada”, escribió en Twitter el diputado Gustavo Olmos, integrante de Fuerza Renovadora y el Frente Amplio, una vez conocida la noticia.

Por su parte, Orsi aseguró que no se trató de falta de acuerdo, sino de un acuerdo tras otro. “Nosotros planteamos una condición que no fue aceptada: dijimos seis meses y seis meses, Carolina Cosse y yo. Fue una decisión discutida y consensuada y la planteamos (…) Lo que terminó pasando creo que fue muy bueno: nosotros mismos terminamos proponiendo que el Partido Nacional agarrara este período; incluso que sea Fernando Echeverría me complace, es un amigo”, dijo el jefe comunal, en declaraciones difundidas por la radio M24.

“He escuchado que hubo falta de acuerdo y no; lo que hubo fue acuerdo tras acuerdo”, agregó Orsi, quien recordó que en 2018 Marne Osorio (Partido Colorado) y Adriana Peña (Partido Nacional) compartieron un período por seis meses cada uno.

Consultado entonces sobre si no hubo acuerdo para que uno de los dos ocupe el cargo, dijo que “el acuerdo fue otro”, e insistió en que “no es que no hubo acuerdo”.

Luego, el intendente publicó en Twitter cómo fue el proceso: “Analizamos, evaluamos y resolvimos entre los tres ceder la presidencia del Congreso de intendentes al PN, ya que la propuesta del FA de compartirla no fue aceptada (aunque haya antecedentes). La esencia de la política son los acuerdos, y a partir de ellos resolvimos”.

Por su parte, Lima, quien asumió la vicepresidencia del congreso junto al intendente de Rivera Richard Sander (del Partido Colorado), también se pronunció en la red social. “Trabajaremos con el compromiso y dedicación que lo venimos haciendo y redoblando esfuerzos por tener un Congreso de Intendentes con cada vez más capacidad de acción. ¡Felicitaciones y mis deseos de una gran gestión presidente!”, publicó el salteño.

