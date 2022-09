Orsi: “Para pensar qué sociedad queremos, tenemos que entender el mapa nuestro”

Política

“El Cerro no es lo mismo que Treinta y Tres y el chacarero de Canelones no es lo mismo que el peón de la estancia”, dijo el político.

Montevideo Portal

El Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, participó este viernes de un evento del Movimiento de Participación Popular (MPP), en Florida, bajo la consigna “Descentralización y federalismo en el Uruguay del siglo 21”. En el acto, del que fue orador, habló del “desafío” de “pensar y empezar a discutir mirando más allá del muro, mirando futuros, imaginándonos un país distinto y mejor”.

Orsi llamó a construir el futuro y ver el desarrollo entendiéndolo “como un crecimiento equilibrado no solo del punto de vista social, sino fundamentalmente desde el punto de vista territorial”.

“Ese desafío de pensar en territorio. De pensar que el Cerro no es lo mismo que Treinta y Tres, que Casavalle no es lo mismo que un barrio de Durazno y que el chacarero de Canelones no es lo mismo que el peón de estancia, a pesar de que somos todos parte de un mismo entramado. Y que el comerciante de Rivera es diferente al bolichero de Canelones; y que el soldado que vive en la frontera, y que gana tres pesos, sufre capaz que igual o peor, cuando tiene que venir al sur, al Hospital Militar y que no lo pueden atender. Todas esas historias, esa es nuestra patria”, manifestó. Orsi señaló que “ese mapa enorme”, como país “tenemos que entenderlo”.

“Pensar qué sociedad queremos. Pero para pensar qué sociedad queremos tenemos que entender el mapa nuestro y entender el mapa nuestro es entender nuestra frontera”, dijo.

Señaló que hay que ver “los vecinos” que tenemos y entender quiénes son. “Nos ofrecen una potencialidad increíble, pero nos obligan a mirar un poco más arriba y ver para allá y todas las chances que tenemos”, añadió.

Por último, en línea con la consigna del congreso, Orsi llamó a “pensar un país en clave de federación”, mirar “bastante más arriba del muro” y “cuestionarnos las verdades que de repente tendemos a mentirnos”.

“Entender que de repente en el otro, en el otro partido, en el otro actor social, tenemos ahí verdades que tenemos que rescatar y que tenemos que aprender mucho de ellas y de ellos”, concluyó.

Montevideo Portal