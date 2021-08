Orsi: “En otros departamentos del interior la clave partidaria operó primero y está mal”

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, participó este domingo de una actividad organizada por los jóvenes de la Coordinadora E, desarrollada en el Comité 25 de mayo de La Teja. El evento fue transmitido realizado por Zoom y transmitido por redes sociales.

Del evento participaron el diputado Gabriel Otero y el exintendente de Montevideo, Christian Di Candia que estuvieron presentes en el comité.

Al hacer uso de la palabra y responder las preguntas de los jóvenes, Orsi se refirió a los desafíos del departamento y la necesidad de obras.

Orsi sostuvo que el presupuesto "se arma" con "lineamientos ideológicos donde hay cosas que priorizar, los barrios más deprimidos, la precariedad barrial, trabajar sobre la accesibilidad que la gente tenga más acceso a los servicios". Nosotros no empezamos con los contenedores domiciliarios en los barrios más céntricos, empezamos por las periferias, por experiencia y porque queríamos ver cómo funcionaba", señaló el intendente canario.

"Siempre con aquello de priorizar primero a los barrios que más lo precisan. es muy pragmático quizás, pero si pensáramos que la gestión la hacés desde el centro, el intendente con sus directores y no vas y metés oreja (...) porque ahora tenés la institución que es el municipio con concejales de varios partidos y en ese puzzle vos armás las prioridades por supuesto con cuestiones que no se transan, las cuestiones ambientales no se transan", agregó.

Por otro lado, Orsi comentó que "el apoyo a la precariedad barrial o asentamientos" también son prioridades. "Ahora el tema de las ollas obviamente, son esas cosas que no se transa porque ahí se me ocurre otra cosa, ¿cuál es la diferencia entre una gestión de izquierda y una de derecha en un departamento? Hay gobiernos de los partidos tradicionales en algunos departamentos que han sido más o menos exitosos, ¿cuál es la diferencia o donde está el sello de la izquierda? Incluso cuando la lupa la agrandás. Entre un municipio y otro que no está gobernado por la izquierda ¿cuál es la diferencia? O ¿cuál debería ser?", señaló.

"Ahí no tengo dudas y esto es polémico que en estas cosas de atender al más necesitado ahí coincidimos con gente de otros partidos, porque viven en el barrio, son del mismo municipio y saben que aquellos son los que están jodidos y hay que ayudar o hay que hacer infraestructura", añadió.

Consultado por los jóvenes sobre el vínculo con el tercer nivel de gobierno y el diálogo que ha tenido con los alcaldes, Orsi señaló: "El vínculo es muy bueno, yo diría en términos politológicos republicano. Si vamos más a lo terrenal cuando te juntás con un alcalde blanco o colorado, que los había, es raro que tengamos diferencias".

"Cuando vas a los bifes, a lo que pasa en el territorio es raro no coincidir porque te dicen acá hace falta pico de luz, hay que llevarle material a una vivienda que se está viniendo abajo, cuando lo inmediato es lo que te convoca muchas veces no tené diferencias, ahora lo que tiene que pasar también es que vos tenés que ser bien transparente, poner todo sobre la mesa, no podés salteártelo, el respeto por el que tiene la responsabilidad o el cargo por el territorio tiene que estar clarísimo", agregó.

En ese sentido, el intendente de Canelones dijo que está "viendo que gente del gobierno nacional va directo a los municipios -y me hago cargo de lo que digo- está todo bien, ahora yo me acuerdo que el gobierno del Frente a nivel nacional aterrizaba en el territorio y tenía que ir por un municipio jamás ninguneaban a los intendentes, es decir, esos niveles de gobierno primero, segundo y tercero tienen que funcionar en clave republicana, si lo hacés funcionar en clave partidaria sacás una ventajita para ese año pero a mediano y largo plazo estás complicando la vida de la gente".

"Capaz que incluso he tenido más gestualidad oreja puesta en aquellos que no son tuyos, a veces, es como la familia, los que viven en tu casa capaz que no le das tanta bolilla a los de tu familia y más al de afuera. El funcionamiento ha sido bueno, nosotros creamos una secretaría de gobierno local y participación que articula con todos y apaga incendios y resuelve. Y los líos más grandes los tenemos con los nuestros. Esa actitud de lo que te une es la responsabilidad institucional, ahí no falla y es el deber ser", agregó.

Por último, sostuvo que se ha "enterado que en otros departamentos del interior la clave partidaria operó primero y eso está mal". "Tiene mucho que ver también con las improntas personales, no todos los alcaldes y alcaldesas son iguales. Tiene que ser fluido, respetuoso y permanente por el bien de la gente, nada menos", concluyó.