Orsi: “El contribuyente (Andrade) actuó de muy buena fe y el error fue nuestro”

Política

“Acá no hubo trata de plata ni nada. Se quiso ayudar una situación y no fue de la mejor manera”, detalló el intendente canario.

Me culpa

Yamandú Orsi, intendente de Canelones, fue uno de los invitados de esta mañana en el programa Desayunos Informales, emitido por Canal 12.

Durante la entrevista, el jerarca fue consultado por las derivaciones que tuvo en las últimas horas la situación surgida hace ya más de una semana acerca de la casa del senador Oscar Andrade en el balneario San Luis. Tal como revelara el programa Santo y Seña (Canal 4), dicho inmueble comenzó a edificarse hace diez años y no abonó los impuestos municipales correspondientes.

Ayer, Orsi cesó en su cargo al director de la Agencia Tributaria de la Intendencia, Germán Casaravilla, quien se habría comunicado con Andrade para ayudar con los procesos de puesta al día con la mencionada deuda, situación que no encajaría en los procedimientos a seguir en tales casos.

Posteriormente, el sector frenteamplista Espacio 2040 emitió un comunicado donde defendía la labor de Casaravilla. En dicho texto se afirmaba que el funcionario no había incurrid en irregularidad alguna. Según ese descargo, Casaravilla "inició el trámite de regularización de la contribución inmobiliaria del padrón del senador Andrade, sin otorgarle ningún tipo de facilidades que no estuvieran amparadas a decretos vigentes en la Intendencia, tal como lo tiene asignado en sus cometidos y como lo hace a diario con muchos padrones de vecinos canarios".

Ante esa situación, Orsi comenzó por aclarar que en esa situación "el contribuyente (Andrade) no tuvo nada que ver, actuó de muy buena fe y el error fue nuestro".

"El error fue de la institución, la intendencia llama e informa mal. Fue un procedimiento que no fue el apropiado, no es el que se acostumbra hacer en caso de un convenio, fue solo eso", aseveró.

Asimismo, subrayó que en el tema "no hubo fondos que se desviaron para algún lado. El formato y la competencia no fue el adecuado y por eso es que se decidió una investigación administrativa ante la preocupación de los funcionarios quienes son los que detectan que no se ha hecho de forma correcta", razón por la que "tomamos la determinación de aceptar la renuncia de un funcionario, de un compañero de trabajo que apreciamos mucho y que trabajaba desde hace muchísimos años con nosotros", dijo.

"Fue un error de procedimiento, ni siquiera se llegó a firmar. Hay un tema de competencia. No es la agencia tributaria que se encarga de eso, sino que le pide al funcionario de otra repartición sin explicar la situación. Se intentó ayudar de una forma que lo que hizo fue complicar más", insistió el gobernante canario.

"Hay un procedimiento, hay una forma de hacer las cosas que se tienen que cumplir, hay que ser muy cuidadoso. Quiero aclarar que acá no hubo trata de plata ni nada. Se quiso ayudar una situación y no fue de la mejor manera", remarcó.