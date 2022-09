Orsi: “Duele que en la mismísima Torre Ejecutiva se haya montado una red para delinquir”

Política

Montevideo Portal

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, opinó este martes en Twitter sobre la imputación de tres delitos al que era el custodio personal del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

“Duele que se este hablando de Uruguay como un país que permitió escapar a un narco preso en Dubái. Duele que en la mismísima Torre Ejecutiva se hubiera montado una red para delinquir. Duele que la imagen del país salga lastimada”, escribió Orsi sobre la hora 20.30.

La primera reacción desde filas oficialistas fue la del senador Sebastián Da Silva, que respondió a lo publicado por el intendente de Canelones y también se dirigió al senador frenteamplista Sebastián Sabini.

“No te dolió el Pato Celeste. Pregúntales a los tamberos de Canelones cómo les fue con el mágico mundo del Frente Amplio”, replicó Da Silva.

Sabini, por su parte, había dicho sobre lo ocurrido con Alejandro Astesiano en las últimas horas que "nadie se hacía responsable" y que “cada cosa que nos enteramos es peor que la anterior”.

Además, Sabini cuestionó a Lacalle Pou por sus declaraciones de este martes en Fray Bentos referidas a que cuando se pidió el legajo de su custodio personal no había antecedentes penales: "¡Pero si lo sabía todo Uruguay, presidente! Mejor diga que cree en la rehabilitación, si no, no se entiende".

“No figuraban antecedentes penales, ninguno. Tenía la información de que había anotaciones y no había antecedentes penales. La Justicia tiene que actuar a fondo”, había dicho el presidente.

Duele que se esté hablando de Uruguay como un país que permitió escapar a un narco preso en Dubai. Duele que en la mismísima Torre Ejecutiva se hubiera montado una red para delinquir. Duele que la imagen del país salga lastimada. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) September 27, 2022

No te dolió el Pato Celeste. Pregúntale a los tamberos de Canelones como les fue con el mágico mundo del Frente Amplio? — Sebastian Da Silva (@camboue) September 27, 2022

Montevideo Portal