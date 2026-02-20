Oposición y FA logran acuerdo para comisión investigadora bicameral por Cardama: cómo será

Política

La Coalición Republicana brindó este viernes una conferencia de prensa en la que anunció y detalló el acuerdo que se propuso al Frente Amplio para conformar la comisión investigadora que analizará la negociación con el astillero español Cardama, encargado de la construcción de dos patrulleras oceánicas. El actual gobierno, encabezado por Yamandú Orsi, resolvió rescindir el contrato firmado durante la administración de Luis Lacalle Pou.

La iniciativa de los partidos Nacional y Colorado es generar una sola comisión bicameral. Esto se da luego de que el Frente Amplio rechazara la investigadora en la Cámara de Diputados.

Según detalló el senador nacionalista Carlos Camy, la oposición analizó que conformar dos investigadoras es un “propósito desmesurado”, ya que ocuparía “en su totalidad, simultáneamente, al Parlamento en un mismo tema, duplicando esfuerzos que tienen que ser priorizados para temas de interés nacional”, mencionó.

Por otro lado, anunció que el próximo lunes, a la hora 15:00, será convocada la Asamblea General, con el objetivo de “constituir una única comisión especial”.

El estudio de la investigación —en caso de que se apruebe la propuesta de la Coalición Republicana— comenzará con el análisis de la situación desde 2010 hasta el día de la rescisión del contrato con Cardama.

Además, el senador explicó que el plazo para que trabaje la comisión será de seis meses, ya que “es un plazo suficiente para concluir en lo que tiene como propósito esta instancia de investigación”.

En la misma línea, anunció que la investigadora estaría conformada por 17 miembros de los seis partidos políticos con representación parlamentaria, aunque el partido oficialista tendrá un miembro más.

“Pudimos llegar a un acuerdo porque en Uruguay hay una institucionalidad muy fuerte”, dijo Graciela Bianchi.

Por otro lado, el senador colorado Tabaré Viera agregó: “El acuerdo político para conformar esta investigación bicameral apunta a algo que para nosotros es fundamental: la transparencia, la cristalinidad en los procesos administrativos, en los procesos de compra”.

Por su parte, el Frente Amplio también brindó una conferencia de prensa. La iniciativa de la oposición busca “economizar como parlamentarios una comisión investigadora; en este caso no en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados, sino en la Asamblea General”, dijo Daniel Caggiani y agregó: “Esta es la primera vez en la historia que va a haber una comisión especial de investigación”.

Sobre el objetivo del Frente Amplio en esta instancia, aseguró: “Poder aportar los elementos suficientes para esclarecer esta situación y, sobre todo, que los principales responsables que dieron algunas órdenes que llevaron a este negocio ruinoso, que ha sido catalogado como el fraude más grande de la historia, por lo menos en las compras militares de nuestro país, también den respuestas públicas y se pueda investigar y conocer cuáles fueron las motivaciones y las decisiones que se tomaron en ese momento”.

