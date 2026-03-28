Oposición convocará de manera “urgente” a la ministra Cardona tras aumento de combustibles

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El senador del Partido Colorado Tabaré Viera promoverá una convocatoria para que la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, comparezca ante la Comisión de Industria de la Cámara alta tras el aumento de los combustibles dispuesto por el gobierno.

A partir del próximo 1º de abril, el precio de la nafta súper será de $ 82,27 (un aumento de $ 5,39), y el del gasoil 50S será de $ 50,63 (un aumento de $ 3,31), indicó el gobierno a través de un comunicado conjunto de ambas carteras. El supergás, en tanto, quedará en $ 94,65 (un aumento de $ 6,19). Si bien los ajustes son bimensuales —se esperaba que fuera para principios de mayo—, el gobierno se amparó en la cláusula fijada en el quinto artículo del decreto 130/025 (el que cambió la forma en que se fijan los precios). Dicha cláusula permite al gobierno “suspender transitoriamente” la aplicación del mecanismo establecido en ese decreto si se “verifican condiciones excepcionales” en el mercado nacional o internacional, que en consecuencia afecten “significativamente el equilibrio del sistema de precios”. En esta línea, tanto Cardona como su par de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, consideraron que la guerra en Medio Oriente generó un contexto “extraordinario” que permite utilizar esa cláusula.

Según explicó el legislador colorado a Montevideo Portal, la invitación ya había sido planteada en los últimos días junto a otros legisladores, aunque el anuncio del ajuste aceleró la necesidad de concretarla, ya que “ahora se hace urgente”.

El senador indicó que la convocatoria busca conocer los pasos a seguir en la fijación de precios de los combustibles en el actual contexto internacional. Además, se indagará sobre el abastecimiento en un contexto de conflicto en Medio Oriente.

“Queremos estar informados de qué planifica, qué piensa, cómo ve el gobierno” la realidad mundial, donde el precio del petróleo es alterado por los conflictos, expresó Viera.

Por otro lado, cuestionó el cambio en la metodología de fijación de precios. “Nos dejó muy preocupados porque este gobierno cambió el régimen que se había establecido en el gobierno pasado. Fue una decisión política de este gobierno bastante temeraria, seguramente en esa política de cambiar las cosas del otro gobierno, y fijó el régimen de consideración del precio del combustible bimensualmente”, dijo.

A su vez, mencionó que “se está hablando de una línea de crédito para Ancap de US$ 220 millones entre 2026 y 2027”. “Ya están pensando en endeudar a Ancap”, cuestionó.

Por último, mencionó que, basados en las respuestas de la ministra Cardona, se analizarán los pasos a seguir parlamentariamente. “Estamos muy preocupados. Esto tiene que preocupar a la ciudadanía toda, y estamos alertando sobre ello”, sentenció.

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