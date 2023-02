Funcionaria a la que “se le fue la mano” con horas extras no fue cesada, sino que renunció

Política

El intendente de Artigas, Pablo Caram, anunció este miércoles que fue cesada la funcionaria de la comuna que cobró 93.000 pesos por haber realizado 196 horas extras en 2022. Se trata de una trabajadora administrativa, esposa del secretario general de la intendencia, Rodolfo Caram, que a su vez es primo del intendente. Sin embargo, este viernes autoridades de la comuna informaron que no fue cesada, sino que renunció.

El intendente fue quien abrió la conferencia de prensa. “Estaba en uso de licencia y no tenía conocimiento”, aclaró este viernes Caram. Somos un equipo honesto y de trabajo, lo hemos demostrado. Las mentiras a medias o con mala intención, las va a responder Emiliano Soravilla”, dijo el intendente, que no aceptó preguntas de la prensa y le cedió la palabra entonces al director general de la comuna.

Dos días antes, Caram había dicho en Azul FM: "Las cosas incorrectas las vamos a corregir. Conmigo es cristalinidad total. Obviamente que no queda otra que cesar a la muchacha, se le fue la mano".



La funcionaria a la que se refería recibió en diciembre un sueldo base de 45.188 pesos, y por la compensación del 40% (unos 18.075 pesos) y el trabajo en feriado (53 horas que equivalen a 26.861 pesos) cobró extras por 93.979 pesos. Su sueldo nominal de diciembre fue por 181.000 pesos, según la nota de El País publicada el sábado 28.

Este viernes, Soravilla explicó que “para contextualizar un poco, lo que tenemos es una publicación no autorizada de un recibo de sueldo de una funcionaria municipal en redes sociales, lo cual al tomar estado público y al interpretarse que podría haber allí algún tipo de irregularidad por quienes publicaron –no por nosotros–, la intendenta interina [Elita Volpi] en ejercicio de la intendencia, al estar el intendente en su licencia, dispuso la instrucción de una investigación administrativa para deslindar o determinar las responsabilidades administrativas que corresponde a un funcionario municipal”.

“Esa investigación administrativa está en curso, todavía no ha concluido, la realizan técnicos de la intendencia, no nosotros, y por lo tanto hasta no tener el resultado de esa investigación no podemos adelantar las conclusiones. Lo que les podemos decir a hoy es que, por los documentos que hemos analizados independientemente de la investigación administrativa, no hay nada que permita determinar que acá hubo una irregularidad o un delito. No hay nada”, insistió el director general de la comuna, y agregó: “Hay documentación que prueba y que respalda las horas extras hechas por la funcionaria al igual que todos los funcionarios de la intendencia. Acá hay un procedimiento de horas extras que se cumple, que se documenta y que se paga en función de esa documentación”.

“De esta funcionaria, al igual que los demás, existe documentación. Después la investigación podrá determinar la veracidad o no, o la pertinencia o no de lo que el recibo de sueldo dice. Pero no hay elementos que a nosotros como gobierno nos permita determinar que acá hubo una irregularidad o un delito. Eso habrá que probarlo por quienes hacen las denuncias correspondientes”, aseguró Soravilla, quien aclaró que la funcionaria “presentó una renuncia”.

Respecto a su vínculo personal con el secretario general, del que es esposa, agregó que él “no es el jerarca inmediato superior de esta jerarca”.

Consultado sobre los dichos del intendente 48 horas antes en Azul FM, Soravilla respondió: "Lo que manifestó el intendente se basaba en una suposición de una hipótesis que era la que maneja esta gente de que acá hay una ilegalidad en el uso de las horas extra. Los documentos respaldan que no tenemos cómo decir hoy que acá hubo delito".

FA lo lleva a la Jutep

La representante del Frente Amplio en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ana Ferraris, informó que pedirá al directorio de la Jutep que analice este caso.

“Cuando el directorio esté integrado, es decir que se incorpore la presidenta, en la primera sesión ordinaria voy a pedir que se investigue esta situación, porque mo se puede mirar al costado”, dijo Ferraris a Montevideo Portal, y agregó: “Me llamó mucho la atención y me parece que deberíamos por lo menos investigar qué fue realmente lo que pasó”.

La Jutep está por estos momentos a la espera de que asuma la nueva presidenta, Gabriela Di Longo, quien reemplazará a Susana Signorino, representante de Cabildo Abierto. El directorio de la Junta se completa con el vicepresidente Guillermo Ortiz, del Partido Nacional.

