Oportunidad de defensa: el motivo oficialista para dar vista a Cosse por juicio político

Montevideo Portal

Con cinco votos contra cuatro, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó este martes darle vista a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, sobre la posibilidad de que el Parlamento le inicie un juicio político, tras una solicitud realizada en octubre de 2022 por ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado.

El planteo de dar continuidad al proceso fue realizado en primer término por la presidenta de la Comisión, la senadora blanca Graciela Bianchi, después de que se trató y se confirmó en la sesión que se llevará adelante el juicio político al exalcalde de Florencio Sánchez Alfredo Sánchez.

En respuesta a la propuesta de Bianchi vinculada a Cosse, la también senadora nacionalista Carmen Asiaín dijo que “correspondía darle vista, como en el resto de los casos”, opinión con la que coincidió Bianchi, que posteriormente consultó al resto de los legisladores presentes.

Tras un cuarto intermedio, la primera en tomar la palabra al retomar la sesión fue la exministra de Turismo Liliam Kechichian (Frente Amplio), quien expresó que no había “motivos válidos” para llevar adelante un juicio político a la intendenta de Montevideo.

En respuesta, el exministro de Ganadería Carlos María Uriarte (suplente en la Comisión al también exministro Adrián Peña) argumentó que “quizás darle vista es darle la oportunidad de que se defienda” y que, por esa razón, iba a acompañar la propuesta.

En la misma línea, Asiaín justificó: “En el mismo entendido que el señor senador Uriarte es que propuse darle vista, que es lo mismo que hicimos con respecto a los demás pedidos de acusaciones en juicios políticos, aun cuando en el caso, justamente, del alcalde Sánchez, en lo personal sostenía que no procedía el juicio político por no estar comprendido entre los sujetos pasivos del mismo. Sin embargo, igualmente se le dio vista. De manera que en el mismo entendido voy a acompañar la propuesta, sin adelantar postura sobre el fondo. En lo personal, quiero que quede claro que sostener que hay que darle vista no implica adoptar una postura sobre el fondo de la acusación ni sobre el voto, en definitiva, en el juicio político”.

Posteriormente, tras los descargos de los senadores del Frente Amplio Charles Carrera, Enrique Rubio y José Carlos Mahía, quienes consideraron “improcedente” la aprobación de la solicitud realizada por los ediles, la que argumentó a favor para seguir adelante con el proceso fue Bianchi.

“Yo simplemente quiero que queden claras dos cosas. En el mismo sentido que la senadora Asiaín, sin pronunciarme sobre el fondo del asunto, no creo que esta Comisión pueda tener por sí y ante sí la facultad de decidir si es improcedente o no una solicitud del parlamento departamental. Y me hace tanta fuerza como eso el hecho de que todos sabemos que dar vista es otorgar la oportunidad de defensa y la posibilidad a la intendenta de Montevideo de expresar, no en la prensa, como hemos hecho todos, sino, como corresponde, en la Comisión de Constitución y Legislación, sus argumentos. Esos son mis fundamentos para votar. Si no se hace uso de la palabra, entonces, se va a votar si se da vista a la señora intendenta de Montevideo, Carolina Cosse”, afirmó Bianchi, que como presidenta de la Comisión puso a votación inmediatamente la solicitud de los ediles.

Los votos afirmativos para dar vista a la propuesta fueron de Bianchi, Asiaín, Uriarte, Carlos Camy, Guillermo Domenech. En rechazo, por parte del Frente Amplio votaron en contra Carrera, Kechichian, Rubio y Mahía.

Tras lo aprobado, Cosse deberá hacer los descargos pertinentes, ya sea por escrito o de forma personal en un plazo de 10 días.

