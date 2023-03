Cosse dijo que juicio político “es una barbaridad” y tildó de “opereta” denuncia de Antel

Política

“Esta acción no es aislada; en campaña, toda la coalición me atacó, incluso ministros”, afirmó la intendenta de Montevideo.

Montevideo Portal

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió este miércoles a la decisión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de darle vista a la jefa comunal en el proceso de juicio político en su contra.

“Este juicio político, que tiene como objetivo destituirme, es una barbaridad para la democracia”, expresó Cosse en rueda de prensa. En este sentido, la intendenta sostuvo que no se trata de un hecho “aislado”.

“Quiero recordarle a la ciudadanía que en la campaña electoral para la intendencia toda la coalición me atacó, incluso ministros del Gobierno me atacaban. También la presente administración de Antel ha intentado generar una opereta política judicializando algo que no tiene ningún norte a través de una pseudo auditoría”, afirmó la jerarca departamental.

Cosse aseguró que no cometió “ninguna falta legal” ni violación a la Constitución y agradeció a los distintos actores del Frente Amplio que manifestaron su respaldo.

“Pretenden distraernos de lo importante y no me voy a dejar distraer. A esta gente no le importa la información ni la transparencia. No voy a dejar de decir las cosas que pienso que están mal, para eso está la libertad, la democracia y el razonable diálogo político. Vivimos el peor caso de corrupción en la historia del Uruguay”, sostuvo la intendenta.

La resolución tomada por los legisladores fue en respuesta a una solicitud formal realizada en octubre de 2022 por los ediles de Montevideo del Partido Nacional y el Partido Colorado. Los curules justificaron impulsar el recurso por entender que la jerarca no compareció ante la Junta Departamental de Montevideo en varias ocasiones.

El senador frenteamplista Enrique Rubio explicó a Montevideo Portal que, a partir de lo votado, ahora Cosse deberá hacer los descargos pertinentes, ya sea por escrito o de forma personal en un plazo de 10 días.

