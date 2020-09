Operadores del Mercado Modelo reclamaron “mejores condiciones de traslado” a la UAM

Locales

Operadores del Mercado Modelo, que se trasladarán a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) en las próximas semanas, se manifestaron con el pedido de la renuncia del presidente de la UAM, José Saavedra, y en reclamo de "mejores condiciones de traslado" al nuevo recinto.

Según consignó el diario El País, los operadores paralizaron sus actividades este lunes y cortaron el tránsito en Bulevar Batlle y Ordóñez y Cádiz. Uno de los operadores del Mercado Modelo, Carlos Piñeyro, dijo a Radio Carve que esta "era la única forma" que tenían de "llamar un poco la atención" para que se "escuche" su "realidad".

"Nos estamos sintiendo abusados por las autoridades, están mintiendo con las condiciones del traslado, no son las reales", dijo Piñeyro.

El traslado del Mercado Modelo a la UAM fue centro de la polémica en las últimas semanas porque el proyecto de Presupuesto Nacional indica que el nuevo mercado no estará en la órbita de la Intendencia de Montevideo (IM) sino del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Consultado sobre cuál de los dos órganos de gobernanza está "mintiendo", Piñeyro dijo que "el que está mintiendo, y del cual nosotros pedimos la renuncia, es el actual presidente de la UAM, el señor José Saavedra".

Piñeyro apuntó que "el señor Saavedra no ha tenido diálogo con la gente". "Es fácil hablar sentado en un sillón, pero no ha bajado a dialogar con la gente del mercado", señaló.

El operador dijo que "la mayoría de los changadores" del Mercado Modelo "corren el riesgo de quedar sin trabajo, de acuerdo a las declaraciones del señor Saavedra".

Con respecto a las condiciones del traslado, previsto para noviembre, Piñeyro afirmó que "trasladar nos podemos trasladar, pero todos a base de endeudamiento". "La infraestructura la tenemos que montar todos nosotros. Ellos nos entregan el piso pelado, un galpón vacío", dijo y apuntó que hay que pagar "un montón de cosas".

"Por supuesto que muchos van a quedar por el camino. Y si hablamos de costos de la nueva unidad también mucha gente puede quedar por el camino al año. Si bien hay un costo de tarifas que está dicho, está expresado, no hay un costo de lo que van a ser los gastos comunes", añadió.

"No nos negamos a un traslado. Sabemos que el mercado no puede estar más en el centro de la ciudad pero no tenemos los servicios necesarios para poder funcionar correctamente allá", apuntó y agregó que se necesita "sentarse en una mesa de diálogo y ver las condiciones económicas".

"Estamos todos de acuerdo" con el cambio, "nos parece un proyecto lindo", expresó Piñeyro, pero "hay que buscar la forma de bajar costos".

