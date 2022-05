Operación Océano: fiscal Alfaro decidió que sean sobreseídos tres de los imputados

Policiales

La fiscal de Delitos Sexuales, Mariana Alfaro, decidió sobreseer a tres imputados en el marco de la Operación Océano.

Según informó El País y confirmaron fuentes del caso a Montevideo Portal los sobreseídos son dos hombres y la única mujer imputada en la causa. Además, hay dos indagados que sus defensores pidieron sean sobreseídos.

En 2020, la mujer y su pareja de aquel entonces, también imputado, ofrecían un apartamento a una de las víctimas de explotación sexual. La mujer, sobreseída este martes, dijo a Subrayado Tarde (Canal 10) que su expareja “envió un mensaje a una de las víctimas sin saber que era ella”. “Yo no tenía idea que él había enviado el mensaje, me enteré cuando salió todo lo de la Operación (Océano). A ella no la conocía y nunca la vi, no sabía quién era”, aseguró la mujer.

Por otro lado, la fiscal Alfaro llegó a un acuerdo en proceso abreviado con dos imputados en la causa y habrá una audiencia este jueves, informaron las citadas fuentes a Montevideo Portal.

Para que un proceso abreviado pueda llevarse adelante es necesario que la persona que será condenada reconozca su participación en los hechos y, como contrapartida, reciba una pena hasta un tercio menor de la que podría eventualmente obtenerse en un juicio oral, pero nunca inferior al mínimo del delito.

En los casos de delitos sexuales esa figura procura la no revictimización al evitar que las víctimas y testigos pasen por el largo camino del juicio oral. Adicionalmente, permite obtener una rápida condena que pueda darles una respuesta.

La semana pasada Fiscalía informó que tenía “evidencia suficiente” para acusar a 25 de los imputados. La fiscal tiene hasta el 13 de mayo para presentar la acusación.

Fiscalía había adelantado que cinco personas serían sobreseídas, ya que considera que las evidencias con las que se cuenta no son suficientes para obtener una sentencia de condena en un juicio oral.