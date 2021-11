Operación Océano: abogados pidieron que se investigue a Darviña Viera por ocultar pruebas

Judiciales

Algunos abogados defensores de imputados en el marco de la Operación Océano presentaron dos escritos ante el fiscal de Corte, Juan Gómez, donde denunciaron que fueron perjudicados por la exfiscal del caso, Darviña Viera, informó el diario El País y confirmaron fuentes del caso a Montevideo Portal.

En un primer escrito, presentado el 22 de octubre a Gómez, se denunciaron “irregularidades” en el marco de la causa. Y en otro escrito, entregado el pasado martes, se amplió esa denuncia.

En la misiva, difundida por El País y a la que accedió Montevideo Portal, los abogados advierten “la alarmante vulneración del debido proceso, defensa técnica e igualdad procesal entre otros principios rectores de nuestro proceso penal patrio (que) se siguen violando”.

“Transcurridos más de un año de la formalización de esas actuaciones, quedó irrefutablemente acreditado que la Fiscalía NO les brindó a las defensas toda la evidencia recogida en la indagatoria preliminar”, añaden.

En ese sentido, aseguran que “quedó al descubierto que las respectivas defensas no estaban teniendo acceso total a la carpeta investigativa que lleva la Fiscalía”. “Seguimos con las manos atadas, estamos peleando con una espada que es más corta y no tiene filo, para la declaración anticipada de la principal víctima quedó legalmente acreditado que no tuvimos real acceso a las evidencias recogidas, en desmedro de la correcta defensa técnica de nuestros representados”, aseguran.

Tras el cambio de fiscal, ya que Viera fue reemplazada por Mariana Alfaro, los abogados sostienen que “la falta de acceso a la carpeta investigativa completa deberá ser corregida, para que en futuras investigaciones no se vuelva a repetir la situación padecida” por sus defendidos.

“Nuevamente se vulneró el derecho de acceso a la justicia, el de tutela judicial efectiva, y continúan las violaciones a los derechos de los imputados y las garantías del debido proceso legal en perjuicio de estos”, agregan. Además, aseguran que se realizó la declaración de la principal víctima “sin tener toda la información completa, sin igualdad de armas ante la Fiscalía”.

“La Fiscalía no concedió acceso a TODA la evidencia recolectada por ella misma, violentando de forma flagrante las garantías de nuestros defendidos y del resto de los imputados, provocándoles una indefensión total y no permitiéndonos efectuar una defensa acorde a derecho. Esta deviación de Fiscalía tiene trascendencia sobre las garantías jurídicas esenciales de la defensa en juicio”, explican los abogados en el escrito.

Además, afirman que se produjo “un perjuicio a la parte, y es el titular de la administración como ´máximo jerarca´ que está obligado a emplear sus facultades y poderes sin margen para poner fin a la situación que dio origen a la violación a las garantías del juicio, debiendo tener presente que la omisión en estos deberes le hará incurrir en responsabilidad”.

Los abogados señalan que “se limitó el derecho de nuestros defendidos, por ende, de la debida defensa técnica, requerido como una de las garantías mínimas básicas de todo imputado, recogida por el artículo 8 y 9 de la Convención Americana”.