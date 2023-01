“Resollando por la herida”: colorados responden a Ache y Uriarte por criticar a Peña

Política

Pasquet y Schiapni coincidieron en que la decisión del exministro es la correcta, a pesar de que la “mentira” no afectaba su gestión.

Con la salida de Adrián Peña del Ministerio de Ambiente, ya son cuatro los secretarios de Estado colorados que renuncian a su cargo en tres años. El diputado colorado y presidente de la cámara baja, Ope Pasquet, contó que estuvieron de acuerdo con la decisión del exministro y respaldaron su posición.

“Yo creía que tenía el título, lo creíamos todos. Nunca hizo ostentación de esto, simplemente era un dato más como todos los otros”, agregó Pasquet, y reconoció que “la falta existió”. Ante la consulta de si no tendría que haber renunciado al Senado, el diputado colorado respondió que “claramente” no.

Pasquet dijo que los “episodios” en los que Peña dijo que era licenciado en Dirección de Empresas “no tuvieron nada que ver en su desempeño en el cargo” como ministro o senador. “Adrián Peña no entró al Senado por decir que era licenciado, la gente no lo votó por eso”, sostuvo en entrevista con Primera mañana (El Espectador).

En línea con los argumentos que esgrimió el propio Peña en conferencia de prensa, el legislador colorado entiende que “no es una mentira” pero sí “una exageración”. “Tenía 50 materias aprobadas, le faltaba un mínimo. No debió haber dicho que había terminado cuando no había terminado”, indicó Pasquet.

Pasquet también habló de la polémica que se dio con la exvicecanciller Carolina Ache, quien apuntó contra Peña en su cuenta de Twitter, y las palabras del exministro de Ganadería Carlos María Uriarte. “Están resollando por la herida”, apuntó el diputado.

Sobre Uriarte, Pasquet consideró que “nunca se reconcilió con el hecho de que dejó de ser ministro”. “Y lo de Carolina fue un episodio, ampliamente discutido, ya que durante una interpelación dijo una cosa por otra”, agregó Pasquet en referencia a las palabras de la exjerarca con respecto a Sebastián Marset.

“Renunció a su cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no renunció a su cargo de suplente en el Senado. Es decir, ese criterio de que hay renunciar a todo, yo creo que no es de recibo”, consideró Pasquet.

Felipe Schipani, también diputado colorado, habló del tema y sostuvo que se debían “dar señales claras”. Schipani diferenció la situación de Ache y Peña: “Lo de Carolina se vincula a su gestión. Lo de Adrián no tiene nada que ver con su gestión, pero sí a su persona. Los ministros de Estado cumplen una función política, pero no dejan de ser personas”.

En sintonía con Pasquet, Schipani dijo que hubiera “deseado que no hubiera ocurrido”. De igual forma, consideró que está conforme “con el proceder” de los integrantes de Ciudadanos y demuestra que “los dirigentes políticos asumen sus errores, piden disculpas y toman decisiones”.

“Es un gesto digno, que deja en evidencia una forma de concebir la política diferente. No ha ocurrido, ante situaciones mucho más complejas, decisiones de este tenor”, aseveró Schipani.

Sobre los dichos de Uriarte, Schipani consideró que “tácitamente” ya no está más en Ciudadanos porque no participa en ninguna actividad. “Después de que salió del ministerio, no ha parado de criticar al sector”, apuntó el legislador en entrevista con En perspectiva.

