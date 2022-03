Opción: 51% aprueba al gobierno, “uno de los mejor evaluados a dos años de gestión”

Política

Opción Consultores presentó este jueves en Telenoche (Canal 4) una nueva encuesta sobre la aprobación de la gestión gobierno, que se ubicó en 51% y con una “brecha positiva de 28%”.

La encuesta se hizo telefónicamente y fue realizada entre el 17 y el 26 de febrero, con una muestra de 800 casos en total.

Hay un 31% que considera la gestión del gobierno como “buena” y un 20% como “muy buena”. Además, un 24% la considera “ni buena ni mala” y otro 23% que la cataloga como “mala o muy mala”.

La encuesta señala que el balance que la administración de Luis Lacalle Pou obtiene tras dos años en el poder “es claramente favorable al oficialismo, existiendo una brecha de 28 puntos entre quienes aprueban y desaprueban abiertamente la gestión”.

Además, los registros de aprobación sitúan al gobierno de Lacalle “como uno de los mejor evaluados a los dos años de gestión entre las administraciones uruguayas posteriores a la recuperación democrática”. Y, en una mirada regional, el gobierno se encuentra “dentro del pequeño grupo de pares latinoamericanos en donde la aprobación supera con creces a la desaprobación”, señala Opción.

Por otro lado, la encuestadora indica que “los actuales niveles de aprobación son inferiores a los que el gobierno registró en los primeros meses de su mandato”. “Esto significa que el ciclo de aprobación del actual gobierno sigue por el momento la lógica de gobiernos anteriores, con un pico registrado al principio y un deterioro posterior de la aprobación, con la peculiaridad de que la pérdida de capital político de este gobierno ha sido leve (en comparación a gestiones como la de Jorge Batlle o la segunda gestión Vázquez)”, añade el informe.

La aprobación de gestión y la LUC

Opción señala que los actuales niveles de aprobación constituyen un “factor más favorable al mantenimiento” de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que a su derogación.

“En la medida que la imagen general del gobierno tendrá impacto en las decisiones electorales de la ciudadanía (un aspecto ya sugerido por informes previos de opinión pública de Opción). Sin embargo, es necesario guardar cautela por varias razones”, explica la encuestadora en su informe.

En ese sentido, Opción aclara que en informes previos de opinión pública han mostrado que “segmentos relevantes que aprueban la labor del gobierno no están claramente volcados en favor del mantenimiento de la LUC, existiendo entre ellos un importante porcentaje de indecisos”.

“La aprobación de gobierno no se ha traducido hasta ahora en un apoyo lineal y automático a la papeleta celeste contraria a la derogación. Además, el principal activo del oficialismo en cuanto a su imagen de gestión (la pandemia) no está asociado a la LUC, por lo cual es factible que dicha dimensión no constituya un elemento central de la campaña en la recta final ni el aspecto más importante a la hora de sufragar en el referéndum”, agrega el informe.

Por último, Opción sostiene que “los registros de aprobación de gestión son un elemento de contexto que juega en favor del mantenimiento de la ley pero que forman parte de un conjunto más amplio de elementos que impactarán en el voto, entre ellos, el impacto de la campaña sobre las percepciones en torno a los artículos y temas de la LUC en disputa”.