Olesker respondió a Manini y afirmó que no hay evidencia para culpar a las manifestaciones

Montevideo Portal

El senador frenteamplista Daniel Olesker respondió este miércoles a las acusaciones del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, quien sugirió que algunas movilizaciones sociales que contaron con el respaldo del Frente Amplio fueron causantes de profundizar la circulación comunitaria del coronavirus en Uruguay.

Concretamente, Manini dijo que "una de las posibilidades" para explicar el aumento de los contagios en los últimos meses está en las movilizaciones sociales y acusó directamente al Frente Amplio: "Alentaron muchas veces movilizaciones, reuniones y marchas que pueden haber estado en el origen de esta disparada de contagios".

En conversación con Montevideo Portal, Olesker dijo que "la coalición tiene una especie de uso utilitario de los informes" científicos de los que dispone.

"Cuando el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) le sirve, lo usa. Cuando el GACH no le sirve, no lo usa. No hay ninguna evidencia empírica en los informes del GACH de que las manifestaciones hayan sido un factor de profundización de la circulación comunitaria del virus", afirmó el senador frenteamplista.

Olesker reafirmó que "achacar que las manifestaciones tienen que ver con la circulación comunitaria del virus es un error científico y es una chicana política" que molesta al Frente Amplio pero "no porque acusen al Frente", sino "porque acusan a las movilizaciones".

El senador dijo que la evidencia científica establece que los principales brotes de coronavirus en Uruguay son intrafamiliares e intralaborales. En este sentido, apuntó que es "absoluta responsabilidad del gobierno" que en los lugares de trabajo se cumplan los protocolos sanitarios. "El mismo ministerio (de Trabajo y Seguridad Social) declara que no se cumplan (los protocolos) porque hay informes sobre eso", apuntó.

Sobre los comentarios de Manini Ríos, Olesker señaló que no es la primera vez que el senador de Cabildo Abierto dice "cosas sin fundamento". Tras acusar a Manini de haber "defendido a torturadores en la media hora previa" del Senado antes de algunas sesiones, afirmó que el senador cabildante "no tiene nada para acusar al Frente Amplio" sobre la pandemia.

"Primero porque el Frente Amplio no es el convocante de esas movilizaciones y segundo porque no tiene ninguna evidencia científica de que las movilizaciones hayan incidido en la circulación comunitaria del virus", añadió.

"Molestan esas declaraciones que se hicieron ayer, declaraciones de que fuimos responsables de la circulación comunitaria del virus, declaraciones de dobles discursos, de no ayudar en este proceso, de no hacer propuestas. Molesta mucho porque además la evidencia empírica es la contraria. A lo largo del año legislativo 2020 se aprobaron muchas leyes para mejorar la protección de la sociedad frente a la pandemia: la ley del fondo coronavirus, las leyes de seguro de enfermedad, ente otras. Todas ellas, excepto la del artículo 38 de la Constitución, contaron con los votos del Frente Amplio", apuntó.

"Más aún, el Frente hizo propuestas adicionales", expresó Olesker, quien aseguró que su partido tuvo "una actitud de colaboración" con el gobierno en la lucha contra la pandemia.

