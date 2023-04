Ojeda sobre posible precandidatura: “No voy a ser un espectador en la próxima elección”

Política

El abogado penalista Andrés Ojeda habló sobre la posibilidad de ser precandidato en las próximas elecciones de 2024: “Yo voy a estar, no voy a ser un espectador en la próxima elección; este partido [Partido Colorado] necesita gente que pida la pelota. ¿En qué puesto del cuadro? En el que mejor sirva”.

“Yo no tengo cargo en el Gobierno, no tengo ninguna calidad de autoridad partidaria, ni del sector, estoy afiliado, pago la cuota…”, mencionó en conversación con el programa Las cosas en su sitio de Radio Sarandí, y agregó que representa al Partido Colorado “de forma técnica”: “He estado siempre que me han pedido; hoy no estoy en un puesto de decisión de nada”.

Asimismo, recordó: “Yo dije el año pasado, y lo sostengo, que me iba a poner el overol para que este partido esté donde tiene que estar y estoy en eso”.

Reunión

Por otro lado, se refirió a la reunión que mantuvo con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou; aclaró que fue convocado por el mandatario y la charla tuvo una duración de dos horas.

“Nos conocíamos, pero no con confianza y profundidad y charlamos como si nos hubiéramos conocidos de años, creo que es el estilo de él, y también hay un tema generacional de la manera de manejarse en esto; me sentí muy cómodo”, confesó.

La charla fue el día después de la remoción de Gabriela Fossati y Ojeda contó que hablaron sobre “el tema Fiscalía”. “Hablamos de bastantes cosas, obviamente temas de seguridad incluidos […] Le pregunté cómo veía el esquema electoral para adelante”, señaló y se apuró a decir que sobre eso no iba “a hacer consideraciones, sería vulnerar una charla privada”.

Para el abogado, la charla con Lacalle “fue un reconocimiento al trabajo y al rumbo”. “Me sirvió mucho, es la visión de alguien que entiende mucho”, concluyó.

Sobre Leal

En otro orden de cosas, habló sobre el caso del frenteamplista Gustavo Leal, quien está siendo indagado por visitar al padre del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano.

“Yo no he escuchado más ruido de la investigación de Astesiano y, en particular, qué pasó con la investigación del señor Leal […] es un tema de alta connotación política, no es menor saber si iba a haber responsabilidades penales”, opinó y dijo que “los casos de alta connotación política, en general, son de prioridad en las fiscalías”.

“No tenemos la más mínima información más que el hecho de que fue. No podés generar ese nivel de expectativa y después ir al silencio más absoluto”, reclamó en una clara referencia al frenteamplista.

Seguridad

“Estoy convencido de que Uruguay está con todo sembrado para saltar en un plazo no tan largo a ser un país de primer mundo, el competido […] Es un país con todos los indicadores prontos para eso”, afirmó Ojeda.

En tanto, lamentó que en Uruguay no exista un Ministerio de Justicia. “Uruguay no tiene lo que tienen todos los países, desarrollados y no desarrollados, democráticos, que es un Ministerio de Justicia”, sostuvo.