Andrés Ojeda se reunió con Lacalle: seguridad, Fiscalía y Justicia fueron algunos temas

Política

El abogado penalista y dirigente político del Partido Colorado, catalogado como uno de los expertos en seguridad de esa fuerza política, Andrés Ojeda se reunió en la noche del martes con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el encuentro fue fotografiado y subido a las redes por el propio profesional del derecho.

Ojeda dialogó con el programa Apertura Sport de radio Sport 890 y contó algunos detalles del encuentro, por ejemplo, su origen y los temas que trataron. Según dijo, fue una iniciativa que surgió del mandatario dado que recibió una invitación vía WhatsApp a través de su secretaria, donde fue invitado a “conversar” con él.

“Uno no se niega a conversar con el presidente, todo lo contrario te diría, la verdad que un honor y un orgullo que cuando uno no es parte del gobierno y no tiene un cargo político ninguno y no es más que un afiliado, un militante, del Partido Colorado y de la coalición, si viene una invitación del presidente para conversar casi dos horas de todos los temas, es francamente un privilegio que, en mi caso, valoro muchísimo”, expresó.

“¿Podrás venir a hablar con el presidente un rato?”, contó Ojeda que le dijeron. “Con todo gusto”, acotó el profesional del derecho, quien afirmó que ni preguntó para qué era el encuentro ni qué temas se iban a hablar. Simplemente, contó, preguntó a qué hora sería.

Consultado sobre los temas, Ojeda informó que no se habló de la comisión de seguridad que integran todos los partidos políticos, pero que sí hablaron de unas cuantas cosas producto de que fue un intercambio que duró dos horas. “Fue una charla vertiginosa”, señaló.

“Ustedes saben que es una persona muy dinámica, muy ágil en la conversación y en los razonamientos. Básicamente, creo que a veces hay un entendimiento hasta generacional. De la seguridad en general, del futuro de la Fiscalía, no en materia de nombres, pero sí conceptualmente, lo que significó el cambio del [Código] Proceso Penal, del futuro de la Justicia. Incluso conversamos bastante de temas que no eran de seguridad porque la charla va yendo a otros lugares, pero tampoco pedí especial permiso para dar detalles de lo que hablamos, por eso es que soy tan somero y no tan profundo”, narró.

En esta línea, el dirigente colorado valoró que el mandatario “haya escuchado con atención” su opinión, dado que no integra ningún puesto que gravite en una decisión al respecto de lo que va a pasar.

Asimismo, sostuvo que vio “profundamente interiorizado” a Lacalle con respecto a los temas de seguridad y de la justicia y dijo que luego de la charla le quedó claro que es un tema al que le presta “atención”. “Lo vi con claridad, se nota que es un tema que lo desvela bastante y que conoce”, señaló.

“Uno pensaría que siendo presidente, manejado muchos temas, algunos no todos con mucho detalle y acá había mucho detalle. LO está siguiendo de forma directa y personal y me alegra dar una visión que quizás pueda aportar algo en futuras tomas de decisión”, agregó.