Ojeda dice que “se impone” el cambio de Leal como interlocutor del FA ante Interior

Política

El abogado colorado afirmó que si la oposición no accede a la sustitución de su representante, la cartera debería exigirlo.

Montevideo Portal

El abogado Andrés Ojeda, representante del Partido Colorado en la comisión conformada por el Ministerio del Interior para un acuerdo multipartidario sobre seguridad, dijo a Montevideo Portal que “se impone que el Frente Amplio cambie el interlocutor” para esos encuentros de trabajo, donde la oposición fue representada por Gustavo Leal.

“Esperamos que el Frente Amplio cambie el interlocutor ya mismo. El Frente debería cambiarlo y sino el Ministerio debería solicitar el cambio”, dijo Ojeda. El abogado afirmó que, más allá de una cuestión de confianza personal, “está bueno que los interlocutores involucrados en el tema no vengan con mochilas”.

El nuevo posicionamiento de Ojeda contra Leal tuvo lugar luego de que el frenteamplista, exdirector de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, visitará en el Chuy a los padres del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano. El exjerarca, que declaró la semana pasada ante la fiscal Gabriela Fossati, es ahora indagado en el marco de la investigación del caso.

Según la fiscal, Leal cometió hechos de apariencia delictiva, por lo que le dio un plazo de tres días para que designe un abogado.

El Observador informó la semana pasada que Astesiano había manifestado que Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, visitó a sus padres, radicados en el lado brasileño de la Barra del Chuy, y les ofreció ayuda y dinero para visitar a su hijo. El padre del excustodio, Raúl Astesiano, dijo a El País que Leal lo había visitado, pero negó la existencia de un ofrecimiento de dinero.

El Ministerio del Interior convocó a fines del año pasado a los partidos políticos a un conjunto de reuniones para debatir políticas de seguridad. Leal fue a una de esas instancias, el 26 de diciembre, donde entregó propuestas en nombre del Frente Amplio y también, después del encuentro, cuestionó la instancia como una “puesta en escena”, lo que llevó a la respuesta de distintos dirigentes oficialistas, entre ellos Ojeda.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue consultado el viernes 17 en una rueda de prensa sobre si Leal debería seguir representando al Frente Amplio en esos encuentros. “Tendremos que hablar con el Frente Amplio”, respondió.

Más allá de eso, Heber fue crítico el viernes con Leal. El ministro dijo que Leal “terminó saliendo por la puerta de atrás y corriendo” de Fiscalía, luego de que días antes había generado “expectativa” sobre su declaración por la visita en el Chuy a los padres de Astesiano.

“Hay una instancia donde la Fiscalía está actuando con respecto a Gustavo Leal. Generó una expectativa como testigo cuando iba a concurrir, que quedamos todos expectantes a ver cuál era la verdad de la situación. Terminó saliendo por la puerta de atrás y corriendo. Estos son los hechos. Yo no he hecho comentarios al respecto porque está en la Fiscalía en este momento”, dijo Heber en rueda de prensa. “Salir corriendo por la puerta de atrás no es algo que le pueda dar orgullo a nadie”, añadió.

Montevideo Portal