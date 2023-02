Declaración de 7 minutos y una conversación grabada: lo que se sabe de la citación de Leal

Política

La fiscal que sigue las investigaciones por el caso del excustodio Alejandro Astesiano, Gabriela Fossati, decidió que el exdirector de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior Gustavo Leal pasara a ser indagado, luego de visitar la casa de los padres de Astesiano en Barra del Chuy del lado brasileño.

La declaración del exjerarca duró siete minutos, según pudo saber Montevideo Portal con fuentes de la investigación. Luego, la fiscal y el ahora indagado permanecieron unos minutos más dialogando acerca de las siguientes instancias judiciales.

De acuerdo con las fuentes, Leal comenzó su declaración aclarando que la familia de Astesiano quería comunicarse con alguien del Frente Amplio (FA) y que a él le llegó ese pedido, por lo que decidió trasladarse hasta la ciudad brasileña.

El argumento del exjerarca ante la fiscal fue que era “una reunión política” y que él no le había ofrecido dinero ni ningún tipo de ayuda. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, avaló esta versión, aunque aclaró que el encuentro que mantuvo Leal no se discutió en la interna de la coalición de izquierda.

“Eso no tiene nada de malo. Los dirigentes políticos mantenemos muchas reuniones que no tienen por qué tener estado público”, agregó Pereira.

Sin embargo, en los siete minutos que declaró Leal, hubo algo que llamó la atención de Fossati: Leal le hizo escuchar una grabación de la charla en Barra del Chuy. En ese audio, una de las partes habla de “coimas” e “irregularidades” por parte de un jerarca de gobierno.

De acuerdo con las fuentes, el contenido de la grabación se enmarca en la causa de los pasaportes uruguayos con documentos apócrifos a ciudadanos rusos.

La magistrada encontró allí una serie de hechos con “apariencia delictiva”. A juicio de Fossati, Leal incurrió en un intento de obstruir la investigación. Entorpecer una investigación no es un acto ilícito, ya que no está inscripto como tal en el Código Penal uruguayo.

Otra posibilidad es que Fossati haya detectado una mentira en la declaración de Leal y por eso haya considerado que se estaba obstruyendo la investigación. En ese caso, podría ser acusado de falso testimonio dado que como testigo está impedido de mentir, lo cual no se aplica con los indagados.

El respaldo del FA

Fernando Pereira, presidente del FA, indicó que respaldan a Leal y sostuvo que es “increíble” que por una reunión el exjerarca terminara indagado. “Te pregunto, ¿vos te podés reunir con los padres de Astesiano? Tendrías que poder”, sostuvo en diálogo con Montevideo Portal.

Además, apuntó contra el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y dijo que debe dar explicaciones luego de que el hermano de Astesiano lo haya acusado de dejar ingresar a ciudadanos rusos durante la pandemia.

“Es una reunión a la que yo podría haber ido si me enteraba. Él fue y no lo discutió en el Frente Amplio, pero eso no tiene nada de malo ni es un delito”, sentenció Pereira.

