Ojeda a Pereira por acusarlo de violar Constitución: “Él no me dice qué tengo que hacer”

Después de semanas en las que fue acusado de haber violado el artículo 124 de la Constitución por haber ejercido como abogado mientras se desempeña como senador de la República, Andrés Ojeda brindó una conferencia de prensa en la que reafirmó su postura —avalada por el Parlamento— y apuntó contra el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

El senador tildó al presidente del oficialismo por sus declaraciones en las que lo acusó de haber violado la Constitución, una actitud que el colorado tildó como “oportunismo”.

“Él no me dice lo que tengo que hacer. Yo por suerte tengo un montón de votos que me respaldan —como todos los que estamos acá—, que él no tiene”, afirmó el abogado penalista.

Ojeda agradeció a la bancada del FA y destacó al senador Daniel Caggiani por su “actitud humana muy positiva”, así como también a la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, que fue “respetuosa”.

“Nunca estuve tan callado en un lugar donde se hablaba de mí y nunca estuve tan bien defendido. Es como estar del otro lado del mostrador de las defensas, valga la paradoja y la redundancia”, señaló el defensor.

El secretario general del Partido Colorado afirmó que con las conclusiones del informe jurídico del Parlamento llegó el “fin de la operación”. “Se les apagó la máquina de humo y creo que nos han fortalecido”, afirmó.

Según el abogado penalista, su situación generó “un precedente en materia constitucional explicando que no se puede razonar por el absurdo”. “Cuántos legisladores hay que, en los hechos, hacen diariamente gestiones para conseguir cosas, que no es el caso en particular”, argumentó.

Ojeda dijo que “no hay manera de sacar a un legislador del Parlamento con mayoría simple de una cámara”. “Ni en Venezuela pasa eso”, insistió, y sostuvo que los legisladores uruguayos dieron una clase de “razonabilidad, republicanismo y democracia a muchos”.

Un informe jurídico pedido por el legislador colorado de la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo señaló que su caso —denunciado por solicitar el reexamen de una causa como abogado, mientras ocupa su banca— “no encuadraría” como violatorio de la Constitución.

“En la especie, ‘ejercer tareas estrictamente profesionales ante servicios descentralizados, en particular la intervención como profesional abogado ejerciendo una defensa letrada técnica penal’, no encuadraría dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 124 de la Carta Magna”, concluye el servicio legislativo, según informó El País y confirmó Montevideo Portal con acceso al documento.

Del mismo modo, el documento señala que “no correspondería hacer cesar de forma inmediata” a Ojeda como senador de la República.

Este martes, los senadores de la Comisión de Constitución y Legislación trataron el tema y debatieron sobre las competencias de la comisión y el procedimiento a seguir.

Al final del intercambio, el Frente Amplio anunció que votaría una propuesta del senador colorado Pedro Bordaberry —centrada en la legitimación activa, si la competencia le corresponde a la comisión y en ese caso cuál sería el procedimiento—, pero también impulsaría que se agregara el pedido de Sabini sobre la eventual constitucionalidad del caso.

Las propuestas se votaron por separado: la moción planteada por Sabini fue aprobada por 5 en 9 votos y la de Bordaberry por 8 en 9. De este modo, la comisión resolvió enviar las solicitudes a las divisiones jurídicas del Senado y de la Comisión Administrativa.