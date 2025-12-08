Política

Pereira dijo que Andrés Ojeda violó la Constitución: “La pena es la pérdida de la banca”

La Mesa Política del Frente Amplio analizó este lunes el caso del senador colorado Andrés Ojeda, quien fue denunciado por presuntamente violar la Constitución por haber ejercido como abogado defensor pese a estar ocupando una banca.

Precisamente, se lo acusa de no cumplir con el artículo 124 de la Constitución que afirma que los senadores durante su mandato no podrán “intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o cualquier otro órgano público”, ni “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”.

Tras la instancia de este lunes en La Huella de Seregni, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió a la acusación en contra de Ojeda y aseguró que “claramente violó la Constitución”.

El partido oficialista analizó dos informes que elaboraron los constitucionalistas José Korzeniak y Ruben Correa Fleitas. “Tienen que ver con que claramente violó la Constitución de la República”, insistió Pereira en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Sobre ese entendido, el presidente del FA entiende que “claramente queda determinada la pena, que es la pérdida de la banca parlamentaria”. Sobre los pasos a seguir, Pereira adelantó que se reunirán con la bancada de senadores oficialistas para tratar el tema de forma conjunta.

También prevén “intercambiar con los diputados y de alguna manera ir construyendo una posición común respecto a un tema que es delicado”.

Pereira consideró que también están dispuestos a escuchar la opinión de los demás partidos políticos, pero reparó en que en el caso de la coalición de izquierda la postura es que Ojeda incumplió la ley.

“Pero tampoco nos vamos a precipitar a tomar una decisión política sin conocer la opinión de actores sustanciales, como lo son el Senado y la Cámara de Diputados”, añadió el dirigente político.

El martes de la semana que viene se reunirán con los senadores, dado que ellos también estaban a la espera de otros informes jurídicos. Pereira recalcó que buscan “no precipitarse” a tomar una determinación.

