Oddone: por qué podría ser ministro de Economía de Orsi a pesar de resistencia en el FA

Elecciones 2024

En el marco de la presentación de El despegue, un libro escrito por Gabriel Oddone y Nicolás Batalla, el economista habló sobre dónde espera estar en marzo de 2025 y por qué —a pesar de no tener un sector político y de resistencias dentro de la oposición— podría ser ministro de Economía y Finanzas si Yamandú Orsi se convierte en el próximo presidente del país.

El vínculo entre el economista y el candidato a la Presidencia por el Frente Amplio (FA) no es novedad. “Milité políticamente en mi juventud y nunca he dejado de conversar con políticos y gobernantes. Conozco a Yamandú [Orsi] y en principio apoyo su candidatura, pero no creo que él hable conmigo más de lo que habla con otros colegas”, afirmó Oddone el pasado 27 de agosto. De cara a las pasadas internas, el doctor en Historia Económica fue parte de la “mesa chica” del exintendente de Canelones.

El economista es también una de las probabilidades que más resuena para ser el próximo ministro en el caso de que la oposición salga victoriosa el próximo 27 de octubre o en un posible balotaje.

En diálogo con Desayunos informales, Oddone expresó: “Estoy dispuesto a colaborar con un gobierno encabezado por Yamandú Orsi. Dependerá, por supuesto, de qué es lo que ese gobierno quiere hacer, si yo soy útil y soy alguien que puede contribuir a eso que el gobierno se propone. Eso no está planteado, o no ha estado planteado hasta ahora, pero, si la pregunta concreta es dónde me gustaría estar [en marzo de 2024]: colaborando con Yamandú Orsi”.

De este modo, Oddone aseguró que el FA “es un partido muy diverso, que comprende muchas sensibilidades, y esa es, probablemente, su principal fortaleza”.

“Por supuesto, hay ideas que están contenidas allí que seguramente haya compañeros del FA que no comparten, o que no comparten esencialmente; hay otras que sí. Pero estoy seguro de que las motivaciones y los principios principales que orientan esas ideas son compartibles por la mayoría de los frenteamplistas. Luego: cómo se implementa eso o cuáles son las herramientas, seguramente generen diferencias como ocurre en la coalición de gobierno y siempre en Uruguay”, expresó.

En referencia a los dichos del senador comunista Juan Castillo, quien dijo no estar de acuerdo con que Oddone sea el próximo ministro, así como otras críticas del oficialismo, el economista planteó: “Seguramente, si esta misma pregunta la hubieras hecho —por supuesto que quiero ser cuidadoso con esto que voy a decir en términos de no compararme con alguien como Danilo Astori, que para mí es una de las personas más importantes en la historia reciente del Uruguay— a algunos sectores del FA en 2005, la respuesta podía haber sido muy parecida”.

Si bien marcó otras diferencias con el exvicepresidente y exministro de Economía, como la militancia política y experiencia en el Parlamento, aseguró que este tipo de “resistencias no son distintas”.

“En el 85, cuando [Julio María] Sanguinetti decidió que [Ricardo] Zerbino fuera su ministro, había muchos sectores del Partido Colorado que preferían que [Luis] Faroppa fuera su ministro. Había diferencias muy importantes: en Uruguay, los partidos que son coaliciones tienen estas visiones y hay pequeños rifirrafes, pero al final del día, el que decide estas cosas es el presidente, con cuál es la posición que quiere darle a la política”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que en la historia reciente del país, “la fortaleza” de la cartera de Economía, con “excepción” del caso de Astori, “es que el ministro es una persona de confianza absoluta del presidente de la República y el juego es de espalda con espalda”.