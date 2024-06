“Déjà vu”: la reacción al cruce entre Castillo y Sánchez por la chance de Oddone en el MEF

Política

El senador y secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, afirmó el pasado jueves en declaraciones al semanario Búsqueda que a su entender el exsocio de CPA Ferrere y asesor del precandidato Yamandú Orsi, Gabriel Oddone, “no es la persona adecuada para ejecutar el programa” del Frente Amplio (FA).

En el programa Se arregla el mundo (FM Hit 90.3) Castillo fue nuevamente consultado sobre la posibilidad de que Oddone sea el próximo ministro de Economía, en caso de que el Frente Amplio recupere el gobierno y Orsi se convierta en presidente de la República.

Y reafirmó: “Hasta este momento yo no estoy criticando a Orsi, ni a su partido político (el Movimiento de Participación Popular). Pero en la eventualidad que todos están colocando de que el señor Oddone pueda ser ministro de Economía o integrante del equipo económico del FA a futuro yo creo que, conociendo el programa del FA y su expectativa, a mí me parece que no reúne el perfil que precisaríamos nosotros. Hace poco declaró por ejemplo que habría que leer más a Domingo Cavallo. Yo, como de izquierda, frenteamplista, no tengo nada que leer. Salvo para aprender cosas que no deberíamos hacer”.

En esta línea, Castillo que no ve al doctor en historia económica como un ministro de izquierda. “No, para mí no”, respondió ante la pregunta, aunque no vaticinó un posible candidato a dirigir el MEF.

En tanto, el senador del MPP, Alejandro Pacha Sánchez respondió al dirigente del PCU este viernes el programa Desayunos Informales (canal 12).

“Dice que no le gusta mucho parece a Juan. Lo voy a llamar a Juan para ver porque no le gusta tanto Oddone y sí le gusta Pablo Ferreri. Son los dos más o menos del mismo sector. Ninguno de los dos es comunista”, contestó Sánchez.

Ferreri, que forma parte del Espacio Socialdemócrata Amplio (ESA), fue subsecretario de Economía y es actualmente asesor económico de la precandidata Carolina Cosse. Además, es contador público y coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo.

“Déjà vu”

Ante este cruce de declaraciones entre los dos dirigentes frenteamplistas, el que reaccionó fue el asesor de Presidencia y exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria.

Calabria escribió en su cuenta de X (Twitter) en respuesta a una nota del diario El País: “Dèjá vu: ya demuestran su incapacidad de conducir con certeza el país: vuelve el ‘doble equipo económico’ y así en todo. Si ganan es un desbunde. Cruce en el Frente Amplio por el eventual ministro de Economía: Alejandro Sánchez le respondió a Juan Castillo”

