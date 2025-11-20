Oddone por decisión de UKG de cerrar: “Este tipo de fenómenos van a ser frecuentes”

Economía

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, se refirió al cierre de la empresa tecnológica Ultimate Kronos Group (UKG), que el pasado martes anunció que se iría del país de forma “paulatina”. Al respecto, señaló que se trata de un tipo de “fenómeno” que “va a ser frecuente”.

El jerarca aseguró que recibió la noticia de la futura clausura “con mucha atención, expectativa y tratando de comprender cuáles son los factores” que llevaron a la multinacional a dejar el país “de manera tal de generar las condiciones para que este tipo de situaciones no ocurran”.

“En algunos casos, y creo que este es uno de ellos, las decisiones son corporativas a nivel global por decisiones que son muy difíciles de controlar desde el Poder Ejecutivo de un país pequeño como Uruguay, incluso diría de la propia gerencia de esa compañía en territorio uruguayo”, argumentó el secretario de Estado en rueda de prensa, luego de comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores. En esta línea, añadió: “Son eventos a los que tenemos que acostumbrarnos”.

Oddone detalló que Uruguay es una economía “más global” y que en este tipo de puestos de trabajo “sofisticados” y donde “están integrados a productos muy complejos [y] con alta movilidad, este tipo de fenómenos van a ser frecuentes”.

En este marco, el titular del MEF resaltó que “lo más importante” es la afectación de los puestos de trabajo perdidos y que “rápidamente” se puedan compensar con otras oportunidades laborales. “Afortunadamente en este tipo de industrias suele ser rápido”, valoró.