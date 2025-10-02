Economía

Oddone instó a ahorrar en pesos porque “es muchísimo más rentable” que en dólares

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, se refirió a la depreciación del dólar en el país y aseguró que “va en línea con lo que está ocurriendo en el mundo”.

Asimismo, indicó que la política monetaria “no puede hacer nada para evitarlo”.

“El gobierno no tiene vocación por fijar el precio del dólar. Por tanto yo, como ministro de Economía, no puedo hacer un pronóstico sobre el valor del dólar. Esa es la función de los analistas del mercado, que son quienes hacen evaluaciones (como lo que hacía yo antes de dedicarme a este negocio)”, manifestó el exsocio de CPA Ferrere en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Al respecto, aseguró que el dólar “no constituye un objetivo de política” para el gobierno.

A su vez, el jerarca del MEF indicó que “en estos contextos de inflación baja” —4,20%, según la última medición— “cualquiera que haga los números puede encontrar que es muchísimo más rentable ahorrar en peso” uruguayo que en dólares.

“Por supuesto” que esto conlleva un riesgo, alertó, que es el de “una eventual devaluación”.

De todas formas, insistió en que “cualquier analista financiero […] va a encontrar que el ahorro en la moneda doméstica tiene mucho más sentido”. A su entender, esto “está asociado a lo que las personas mayoritariamente gastan”, además de a lo que “la mayoría de las personas pagan”.

