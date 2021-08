Obaldía sobre Andrade: “Dicen que Páez Vilaró hizo Casapueblo sin aportes. No llego a eso”

Política

La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Obaldía, se refirió a la situación del senador por el Partido Comunista, Óscar Andrade, y las irregularidades denunciadas en torno a su vivienda ubicada en el balneario de San Luis (Canelones).

Según informó Santo y Seña (Canal 4) el legislador no declaró la construcción de su casa ante el Banco de Previsión Social ni tributó por la obra ante la Intendencia de Canelones.

Consultada al respecto en el programa Hacemos lo que podemos (radio Universal 970 AM), Obaldía dijo que no vio el informe de Santo y Seña porque estaba en el Teatro Solís en ese momento, pero aclaró que no le interesa y no ve el programa.

"Eso lo cerró (Yamandú) Orsi ayer, diciendo hablé con Andrade y se va a poner al día", comentó. Obaldía sostuvo que "hay quienes han salido hasta a mostrar Casapueblo, y recordar que (Carlos) Páez Vilaró hizo todo Casapueblo sin un solo aporte y un solo plano y que si no hubiese sido así no se hubiese hecho Casapueblo. Yo no llego a eso, porque este es otro momento".

"Estoy segura de que Andrade se va a poner en regla. Vivimos en una sociedad en la que las reglas nos hacen iguales, eso es muy bueno. Entonces si alguien se sale de la regla tiene que volver a ella. Si fuese en Montevideo también tenía que estar haciendo los planes para pagar", añadió.